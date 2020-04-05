Не до яблочка: почему россияне отказываются от фруктов

Влада Некрасова

Россияне стали отказываться от приобретения фруктов и овощей. С чем это связано, рассказал в интервью радио Sputnik основатель и генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

Традиционно спрос на фрукты овощи в России превышал предложение, но сейчас ситуация резко изменилась. Из-за коронавируса люди боятся брать товары, которые не проходят термальную обработку. По предварительным оценкам, спрос на фрукты и овощи снизился не менее чем на 30%, рассказал в интервью радио Sputnik основатель и генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.