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Не до яблочка: почему россияне отказываются от фруктов

Не до яблочка: почему россияне отказываются от фруктов
Россияне стали отказываться от приобретения фруктов и овощей. С чем это связано, рассказал в интервью радио Sputnik основатель и генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

Традиционно спрос на фрукты овощи в России превышал предложение, но сейчас ситуация резко изменилась. Из-за коронавируса люди боятся брать товары, которые не проходят термальную обработку. По предварительным оценкам, спрос на фрукты и овощи снизился не менее чем на 30%, рассказал в интервью радио Sputnik основатель и генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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