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Не желающих выходить замуж россиянок сравнили с нарушителями карантина

Не желающих выходить замуж россиянок сравнили с нарушителями карантинаФото: Depositphotos

Сваха из телепередачи «Давай поженимся!» Роза Сябитова сравнила россиянок, которые не стремятся к замужеству, с нарушителями карантина. Об этом она написала в Instagram.

Сябитова сообщила, что наткнулась на пост с «очень вредной информацией» — призывом к молодым женщинам не выходить замуж, если у них нет подходящего партнера и искреннего желания создавать семью. В тексте также приводилась история одинокой 35-летней женщины, которая никогда не была замужем, не стремится к этому и чувствует себя вполне счастливой.

По мнению свахи, такую точку зрения можно сравнить с позицией людей, которые гуляют на улице во время карантина и которые «считают, что это не опасно для их жизни». Сябитова же уверена, что женщинам нужно выходить замуж и что главное счастье для них — это быть матерью.

Ранее Сябитова рассказала о том, как одиноким людям можно познакомиться во время карантина из-за коронавируса. По ее мнению, лучшим способом в такой ситуации будут сайты и приложения для знакомств, в том числе Tinder.

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По материалам: lenta.ru

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