Норвегия сократит добычу, но сделка откладывается из-за основных игроков

Алексей Вольцев

О готовности сократить добычу нефти заявили в Норвегии. Министр нефти и энергетики Тина Бру заявила Reuters, что страна готова к снижению производства, если об этом договорится большинство добывающих стран. Проблема пока, однако, состоит в том, что США, очевидно, передумали поступаться хоть чем-то, а между Москвой и Эр-Риядом отношения налаживаются слишком сложно.

«Если широкая группа производителей согласится значительно снизить добычу, Норвегия рассмотрит сокращение, если это поддержит нашу экономику», — сказала министр агентству. Она добавила, что Осло находится в диалоге с другими добывающими странами, но не упомянула об объемах возможного сокращения. Сегодня на Норвегию приходится 2% мировой добычи — 1,75 млн баррелей в сутки.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о готовности страны участвовать в сокращении общемировой добычи на 10 млн баррель, если все будет сделано по-партнерски. И новость из Осло стала еще одной приятной на нефтяном фронте. В остальном за последние несколько негативных было больше. Так, стало известно, что встреча стран ОПЕК+ в виде видеоконференции переносится на 9 апреля. Оптимистичные заявления Дональда Трампа в конце недели подняли цены на нефть, однако последние заявления Саудовской Аравии и сомнения в том, что к сделке присоединятся США, могут в понедельник отправить котировки обратно вниз.

Так, Эр-Рияд в лице главы МИДа и министра энергетики категорично отверг заявления Москвы о том, что на эскалацию ценовой войны пошла именно Саудовская Аравия. Речь идет о том, что госкомпания Saudi Aramco пообещала увеличить экспорт нефти на 2 млн баррелей в сутки и предлагала сырье в Европе с большими скидками.

Очевидно, что такие заявления не стимулируют договоренности. Тем более, что есть и другая проблема с возможным сокращением добычи. В США не раз заявляли о готовности присоединиться к будущим договоренностям. Говорили об этом и в Железнодорожной комиссии Техаса, который является крупнейшим добывающим штатом. Сама комиссия регулирует добычу и ее уполномоченный Райян Ситтон заявлял о готовности участвовать в сокращениях на 10 млн баррелей. Его позиция совпадала с желанием части сланцевых компаний. Против этого, однако, выступили крупные нефтяные компании США, чьи представители в пятницу посетили президента США.

После этого Дональд Трамп заявил о том, что рынок всех рассудит и сообщил о возможности введения пошлин на нефть из Саудовской Аравии и России. Параллельно правительство открыло хранилища Стратегических нефтяных запасов, куда добывающие компании могут закачивать нефть. Из-за отсутствия свободных хранилищ цена нефти в самих США начала иногда достигать отрицательных значений. Тем временем и в самой Железнодорожной комиссии Техаса заявили, что обсудят планы по регулированию добычи нефти аж 14 апреля.