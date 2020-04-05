Ольга Рапунцель озвучила пол второго малыша
Ольга и Дмитрий опубликовали ролик, на котором видно, как они идут по причалу, подходят к контейнеру и через несколько секунд из него вылетает десяток разноцветных шаров. Затем они берут в руки маленькую коробку, где лежат розовые бумажки и детские пинетки.
Беременная Рапунцель не смогла сдержать слез и принялась обнимать супруга, а после поделилась эмоциями c подписчиками.
«Мы сегодня узнали пол нашего малыша, я плачу от счастья. Мы вскрыли конверт, тот самый, который дал нам доктор на УЗИ. Это было так волнительно, это огромное счастье для нас и это мой самый лучший и драгоценный подарок», — написала Ольга.
Звезда «ДОМа-2» особо подчеркнула, что узнала радостную новость в день рождения. Она была уверена, что у них родится мальчик, но когда поняла, что у Василисы появится сестренка, то обрадовалась не меньше. «Дима, меня переполняют эмоции. Боже, у нас будет еще одна принцесса», — заявила Рапунцель.
Пару принялись поздравлять не только поклонники, но и друзья и коллеги по проекту. «Мы так рады за вас, это такое счастье», «Здоровья маме и малышу, терпения», «Вы сделали это», — пишут в социальных сетях.
Фото: Instagram