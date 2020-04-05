Ольга Рапунцель озвучила пол второго малыша

Анастасия Иванова

О том, что участники «ДОМа-2» ждут второго ребенка, стало известно в ноябре. Пара не стала скрывать радостную новость от поклонников и рассказала об этом в социальных сетях. Сегодня же они поведали, что у них родится девочка.

Ольга и Дмитрий опубликовали ролик, на котором видно, как они идут по причалу, подходят к контейнеру и через несколько секунд из него вылетает десяток разноцветных шаров. Затем они берут в руки маленькую коробку, где лежат розовые бумажки и детские пинетки.

Беременная Рапунцель не смогла сдержать слез и принялась обнимать супруга, а после поделилась эмоциями c подписчиками.

«Мы сегодня узнали пол нашего малыша, я плачу от счастья. Мы вскрыли конверт, тот самый, который дал нам доктор на УЗИ. Это было так волнительно, это огромное счастье для нас и это мой самый лучший и драгоценный подарок», — написала Ольга.

Звезда «ДОМа-2» особо подчеркнула, что узнала радостную новость в день рождения. Она была уверена, что у них родится мальчик, но когда поняла, что у Василисы появится сестренка, то обрадовалась не меньше. «Дима, меня переполняют эмоции. Боже, у нас будет еще одна принцесса», — заявила Рапунцель.

Пару принялись поздравлять не только поклонники, но и друзья и коллеги по проекту. «Мы так рады за вас, это такое счастье», «Здоровья маме и малышу, терпения», «Вы сделали это», — пишут в социальных сетях.

Фото: Instagram