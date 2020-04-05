Партия экспресс-тестов на выявление коронавируса поступит в Ростовскую область

Вадим Карасев

Медики Дона ожидают прибытия дополнительной партии экспресс-тестов, которые позволяют выявить коронавирусную инфекцию в лабораторных условиях.

Накануне, 4 апреля, специально для этого, согласно договоренности с предприятием-изготовителем, из Ростова-на-Дону в Москву был направлен транспорт, который доставит в донскую столицу 3500 экспресс-систем. Об этом информирует ИА REGNUM, ссылаясь на пресс-службу ростовского губернатора Василия Голубева.

Источник отмечает, что, по данным, которые приводятся на 5 апреля, воскресенье, на Дону зарегистрировано девять человек, зараженных коронавирусной инфекцией. Кроме того, ещё пять жителей Ростовской области, чьи тесты на COVID-19 оказались положительными, ожидают результатов дополнительных исследований.

автор: Полина Романенко