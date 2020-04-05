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Пени отменяется? Россиян перестанут наказывать рублём за неоплату услуг ЖКХ

Пени отменяется? Россиян перестанут наказывать рублём за неоплату услуг ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому будут приостановлены начисления пени при неоплате коммунальных услуг сроком до 1 января 2021 года. Об этом сообщили РБК и «Ведомости», ссылаясь на источники в энергокомпаниях и органах власти, хотя документ ещё не опубликован.

По информации изданий, принято решение приостановить начисления пеней за несвоевременную оплату населением жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ), а также взносов за капитальный ремонт. Кроме того, в постановлении говорится о приостановке начисления пеней по договорам ресурсоснабжения управляющими организациями и товариществами собственников жилья. При этом будет введен запрет на отключение неплательщикам доступа к услугам.

Ранее участники рынка высказывались против подобных мер. В частности Ассоциация «Совет производителей энергии» и Ассоциация гарантирующих поставщиков и энергосбытовых компаний считают, что отказ от взыскания штрафов с населения за просрочку или неуплату платежей за ЖКХ поставит под угрозу подготовку энергетики к осенне-зимнему сезону, увеличит и без того высокую дебиторскую задолженность, навредит экономике регионов и ряда отраслей промышленности.

Обе ассоциации направили на имя министра энергетики совместное письмо, в котором просили ведомство поддержать их идею поставить на особый контроль своевременность оплаты жилищно-коммунальных услуг учреждениями, финансируемыми из бюджетов всех уровней, и распространить льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг лишь на некоторые категории населения.

«Такой категорией потребителей, например, могут быть граждане старше 65 лет, граждане, заболевшие коронавирусной инфекцией, и граждане, чьи доходы существенно снизились вследствие пандемии инфекции. Причем целесообразно предусмотреть передачу списков таких граждан в адрес поставщиков коммунальных услуг со стороны органов власти и (или) пенсионных фондов», — предлагали авторы обращения.
# Россия
По материалам: eadaily.com

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