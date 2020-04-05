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Песков посоветовал готовиться к мировому кризису

Песков посоветовал готовиться к мировому кризису

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" заявил, что мир стоит на пороге очередного глобального экономического кризиса. Чтобы его преодолеть, придется объединять силы.

"Мы отдаем себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал, в том числе, и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису", – сказал он.

По словам Пескова, впереди предстоит много работы. Он также прокомментировал решение президента о продлении выходных – несмотря на возросшую нагрузку на экономику и последовавшие за этим споры, "здоровье людей важнее".

Ранее Генассамблея ООН отклонила проект резолюции по COVID-19, который был разработан Россией и содержал пункт об отмене международных санкций.

В общей сложности опасным коронавирусом в России заразились 5389 человек в 79 регионах. Полностью выздоровели 355 россиян, зафиксировано 45 летальных случаев.

Последние данные о ситуации с Covid-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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По материалам: uposters.ru

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