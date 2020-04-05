Песков предложил готовиться к «мировому экономическому кризису»

Алексей Вольцев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «следует быть готовыми» к мировому экономическому кризису, который о себе еще заявит.

5 апреля в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» Песков, в частности, сказал:

«Мы отдаем себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал в том числе и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису. И безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств».

Представитель Кремля подчеркнул в данном контексте, что «предстоит много работы».

Как напоминает ТАСС, по последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.