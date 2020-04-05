Песков предложил готовиться к «мировому экономическому кризису»
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что «следует быть готовыми» к мировому экономическому кризису, который о себе еще заявит.
5 апреля в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1» Песков, в частности, сказал:
Представитель Кремля подчеркнул в данном контексте, что «предстоит много работы».
Как напоминает ТАСС, по последним данным, в мире коронавирусом заразились более 1,1 млн человек, зафиксировано свыше 60 тыс. смертельных исходов. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 389 случаев заражения, выздоровели 355 человек, умерли 45. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.