Песков призвал готовиться к мировому экономическому кризису

Анастасия Иванова

Экономический кризис, спровоцированный пандемией коронавируса, еще «заявит о себе», и к этому нужно быть готовыми. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 5 апреля.

По слова представителя Кремля, для преодоления глобального экономического кризиса понадобится координация антикризисных мер со стороны многих государств.

«Мы отдаем себе отчет, что тот мировой экономический кризис, который спровоцировал в том числе и коронавирус, еще о себе заявит, и нужно готовиться к этому кризису. И, безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств», — сказал Дмитрий Песков в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

31 декабря Китай оповестил Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестного вида пневмонии. Позже стало известно, что возбудителем заболевания COVID-19 является новый коронавирус SARS-CoV-2. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

По последним данным, в 200 странах было установлено более 1,2 миллиона случаев заражения, умерли более 64 тысяч человек.