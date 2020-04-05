Песков призвал готовиться к мировому кризису

Анастасия Иванова

Возникший из-за пандемии коронавируса глобальный экономический кризис "еще заявит о себе", сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Нужно готовиться к этому кризису. И безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств", — отметил он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", подчеркнув, что для ликвидации последствий ослабления экономики предстоит много работы.