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Песков призвал готовиться к мировому кризису

Песков призвал готовиться к мировому кризису
Возникший из-за пандемии коронавируса глобальный экономический кризис "еще заявит о себе", сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Нужно готовиться к этому кризису. И безусловно, потребуется координация действий, антикризисных мер со стороны многих государств", — отметил он в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", подчеркнув, что для ликвидации последствий ослабления экономики предстоит много работы.

# Политика
По материалам: ria.ru

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