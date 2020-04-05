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Песков рассказал, как долго Путин может работать удалённо

Песков рассказал, как долго Путин может работать удалённо

Президент Владимир Путин может продолжить работать в дистанционном режиме в течение еще минимум недели. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия 1».

«Уже прошла неделя. Я осмелюсь предположить, что еще неделю как минимум, а то и больше», — заявил Песков он в ответ на вопрос, сколько продлиться режим удаленной работы президента.

Как отмечает РБК, ранее Песков опроверг информацию о том, что Путин перешел на дистанционную работу из-за заражения главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко коронавирусом.

Как сообщало ИА Newstes, ранее Песков пояснял, что все, кто был с президентом в Коммунарке, тестируются на коронавирус

# Россия
По материалам: eadaily.com

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