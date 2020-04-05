Песков рассказал о продлении дистанционной работы Путина

Влада Некрасова

Режим дистанционной работы президента РФ Владимира Путина продлится еще как минимум неделю, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.





"Уже прошла неделя. Я осмелюсь предположить, что еще неделю как минимум, а то и больше", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", отвечая на вопрос, как долго может продлиться такой режим работы президента.