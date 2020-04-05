Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Песков рассказал о продлении дистанционной работы Путина

Песков рассказал о продлении дистанционной работы Путина
Режим дистанционной работы президента РФ Владимира Путина продлится еще как минимум неделю, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.


"Уже прошла неделя. Я осмелюсь предположить, что еще неделю как минимум, а то и больше", - сказал Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", отвечая на вопрос, как долго может продлиться такой режим работы президента.

# Политика
По материалам: ria.ru

Последние новости

Григорий Лепс записал альбом песен Высоцкого
Григорий Лепс записал альбом песен Высоцкого
Евросоюзу предрекли распад из-за пандемии коронавируса
Евросоюзу предрекли распад из-за пандемии коронавируса
МИД высмеял шведского министра, объявившего об атаке "русских троллей"
МИД высмеял шведского министра, объявившего об атаке "русских троллей"
Песков рассказал о продлении дистанционной работы Путина
Песков рассказал о продлении дистанционной работы Путина
Плодоовощной союз попросил временно запретить импорт томатов в Россию
Плодоовощной союз попросил временно запретить импорт томатов в Россию
Депутат Госдумы дал комментарии о предстоящем показе фильма «Шугалей»
Депутат Госдумы дал комментарии о предстоящем показе фильма «Шугалей»
За получением помощи за рубежом обратились около 26 тысяч граждан РФ
За получением помощи за рубежом обратились около 26 тысяч граждан РФ
Сбербанк объяснил, кто может рассчитывать на кредитные каникулы
Сбербанк объяснил, кто может рассчитывать на кредитные каникулы
Сонный Джо Байден и его болельщики из глубинного государства — Хови Карр
Сонный Джо Байден и его болельщики из глубинного государства — Хови
В Петербурге больных Covid-19 будут лечить на дому
В Петербурге больных Covid-19 будут лечить на дому
Звездный Instagram: с — самоизоляция, селфи, сумасшедшее настроение
Звездный Instagram: с — самоизоляция, селфи, сумасшедшее настроение
Названы сценарии функционирования мировой экономики после пандемии коронавируса
Названы сценарии функционирования мировой экономики после пандемии

Топ на сегодня

Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
Названы регионы, где выявили новые случаи заражения коронавирусом
Урбанович: Не надо рисковать, отложите выборы в Риге до 2021 года
Урбанович: Не надо рисковать, отложите выборы в Риге до 2021 года
"Плавучие канистры". В Кремле оценили последствия низких цен на нефть
"Плавучие канистры". В Кремле оценили последствия низких цен на нефть
В Европе захотели новый план Маршалла
В Европе захотели новый план Маршалла
Держи в руках: выбираем сумки из новых лукбуков
Держи в руках: выбираем сумки из новых лукбуков

Еще по теме

Песков рассказал, как долго Путин может работать удалённо
Путин посетит Челябинск в начале декабря
Встреча Путина с членами Совета по правам человека готовится на 8 декабря
Поездки на Олимпиаду в Рио нет в графике Владимира Путина