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Песков заявил: надо готовиться к экономическому кризису

Песков заявил: надо готовиться к экономическому кризису

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России, в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» заявил, что надо быть готовыми к экономическому кризису из-за развития ситуации с COVID-19.  Для выхода из него понадобится совместная координация всевозможных мер со стороны многих государств. Об этом сообщает ТАСС.

, - заявил Песков.

По словам пресс-секретаря президента России, сообщение Владимира Путина о продлении выходных гражданам до 30 апреля вызвало много споров. Нерабочий месяц в стране является очень большим стрессом для экономики в целом.

, - заключил Дмитрий Песков.

На сегодняшний день в России зарегистрировано более 5,3 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией нового типа. Выздоровели уже - 355 человек, скончались - 45.

# Политика / Главные новости
По материалам: u-f.ru

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