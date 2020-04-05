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Планка для каникул. В Сбербанке определили кредиты для взятия отсрочки

Планка для каникул. В Сбербанке определили кредиты для взятия отсрочки
В Сбербанке определили верхнюю планку суммы кредита, до которой предоставляются каникулы. Об этом сообщает в воскресенье РИА Новости.

"Кредитные каникулы в соответствии с законом предоставляются только по кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает: по ипотечным кредитам – 1 500 тысяч рублей; по автокредитам – 600 тысяч рублей; по потребительским кредитам для физических лиц – 250 тысяч рублей; по кредитным картам для физических лиц – 100 тысяч рублей", – отмечается в сообщении банка.

Подчеркивается, что индивидуальные предприниматели сумеют оформить отсрочку платежей по потребительским кредитам, если его сумма не превышает 300 тысяч рублей.


сообщало, что в ЦБ России рассказали о начислении процентов в кредитные каникулы.
# Россия
По материалам: ria.ru

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