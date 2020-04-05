"Плавучие канистры". В Кремле оценили последствия низких цен на нефть

Алексей Вольцев

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в эфире программы "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" рассказал, к каким последствиям может привести увеличение добычи нефти.

Странам ОПЕК+ в начале марта не удалось прийти к согласию ни об изменении параметров соглашения о сокращении нефтедобычи, ни о его продлении. Эр-Рияд настаивал на дополнительном снижении добычи, однако это не устраивало Москву, предлагавшую сохранить действующие условия. С 1 апреля участники сделки ОПЕК+ не имеют каких-либо обязательств друг перед другом. Саудовская Аравия объявила, что будет увеличивать добычу, понижать цены и предлагать европейским покупателям большие объемы по скидке. Это привело к обвалу нефтяных котировок на мировых рынках.