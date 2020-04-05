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Плодоовощной союз попросил временно запретить импорт томатов в Россию

Плодоовощной союз попросил временно запретить импорт томатов в Россию
Национальный союз производителей плодов и овощей (Плодоовощной союз) обратился в Минсельхоз РФ с просьбой ввести временный запрет на ввоз томатов в Россию, чтобы помочь отрасли избежать потерь из-за продления мер самоизоляции и ослабления рубля, говорится в письме, направленном в министерство (имеется в распоряжении РИА Новости).

"Просим ввести временный запрет, сроком на два месяца, на поставки томатов в РФ из указанных стран (Азербайджан, Марокко, Турция, Китай - ред.) с целью недопущения ухудшения положения на рынке овощей защищенного грунта", - говорится в обращении.

Отмечается, что на фоне недавнего повышенного спроса на продукты первой необходимости снижение оптовых цен на огурцы и томаты по отдельным позициям составило до 50% к аналогичному уровню прошлого года. Сложившиеся оптовые цены уже сегодня делают тепличный бизнес нерентабельным, а дополнительное давление на цены оказывает импортная продукция, отмечается в письме.


По оценке союза, в 2019 году доля импортных томатов в общем объеме рынка составила 52%. "Импортная продукция, наравне с падением спроса из-за самоизоляции граждан, оказывает дополнительное давление на оптовую цену томата, дальнейшее снижение которой может привести к банкротству действующих предприятий", - считают в отраслевом союзе.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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