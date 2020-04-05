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Попытавшегося самоизолироваться в палатке у моря россиянина оштрафовали

Попытавшегося самоизолироваться в палатке у моря россиянина оштрафовалиФото: Алексей Мальгавко / РИА Новости

Житель Пермского края был наказан штрафом за то, что попытался самоизолироваться в палатке на пляже у моря в Евпатории. Об этом в воскресенье, 5 апреля, сообщает агентство «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального линейного управления МВД России на транспорте.

Отмечается, что 42-летний мужчина приехал в Крым в середине марта и путешествовал по региону на такси, ночуя в палатке.

«На пляже Евпатории он разместил ее [палатку] для дальнейшего проживания до окончания ограничительных мероприятий по самоизоляции», — говорится в сообщении ведомства.

Нарушителя заметили полицейские во время патрулирования береговой линии Черного моря. В отношении мужчины был составлен административный протокол по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»). В итоге суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 15 тысяч рублей.

Накануне, 4 апреля, сообщалось, что в Оренбурге суд арестовал местного жителя на семь суток за повторное нарушение режима самоизоляции. Полицейские обнаружили нарушителя на улице 10-я Линия, он находился на «удаленном расстоянии от места жительства». После предыдущего нарушения он получил предостережение. Ему вынесли наказание по статье 19.3 КоАП («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»).

# Россия
По материалам: lenta.ru

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