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Пожары под Киевом: в каких районах столицы сейчас самый грязный воздух (карта)

Пожары под Киевом: в каких районах столицы сейчас самый грязный воздух (карта)

В Киеве, где утром 5 апреля невозможно было дышать из-за смога, средний индекс качества воздуха (AQI PM2.5) (уровень загрязнения воздуха) по городу 167.

Данные получены в системе Saveecobot. На странице группы Save Dnipro в Facebook говорится, что такие показатели второй раз за историю их наблюдений.

Группа Save Dnipro мониторит экологическую ситуацию в городах Украины с 2017 года.

Индекс качества воздуха (Air Quality Index-AQI) — содержание в воздухе диоксида азота NO2, сернистого газа SO2, угарного газа CO и некоторых других. Чем выше цифра, тем больше загрязнение.

PM 2.5 (наличие в воздухе взвешенных частиц, мелкой пыли и аэрозоля).

Экологи напоминают, что в Чернобыльской зоне горят леса, в Киеве и области горят поля и торфяники. Оттуда ветер разносит мелкодисперсную пыль, а это увеличивает вероятность заражения Covid-19.

Эксперты еще напоминают рекомендации медиков:
- не выходить на улицу без необходимости;
- не проветривать помещения в то время, когда ощущается в воздухе запах гари;
- сделать влажную уборку дома;
- использовать увлажнители / очистители воздуха;
- на улице пользоваться респираторами N95 (способность респиратора блокировать не менее 95% частиц размером 0,3 микрона);
- пить не менее 1,5−2 литров воды в сутки.

Напомним, за последние 10 дней в Киеве и области произошло 112 пожаров почти на 30 гектарах: возгорание торфяников, поджоги травянистого настила, сжигание листьев и мусора.В ГС ЧС сообщили, что смог над Киевом будет висеть несколько дней.

# Украина
По материалам: fakty.ua

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