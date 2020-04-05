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Премьер Ирландии будет работать врачом для помощи в борьбе с COVID-19

Премьер Ирландии будет работать врачом для помощи в борьбе с COVID-19
Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар раз в неделю будет работать врачом, чтобы помочь стране в борьбе с распространением коронавируса COVID-19, сообщает ирландское издание Journal.

Варадкар получил медицинское образование и семь лет проработал врачом. После этого он начал заниматься политикой. В 2013 году он вышел из медицинского реестра - официального списка медиков страны, которые имеют право практики.

# В мире
По материалам: ria.ru

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