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Премьер-министр РФ назвал геологическую отрасль страны драйвером национальной экономики

Премьер-министр РФ назвал геологическую отрасль страны драйвером национальной экономики

Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов геологической отрасли с профессиональным праздником. Поздравительная телеграмма опубликована в воскресенье на портале кабмина.

«Благодаря вашему благородному и нелегкому труду, энергии, целеустремленности в нашей стране изучены, разработаны и открыты тысячи месторождений, создана уникальная минерально-сырьевая база», — говорится в поздравлении.

Мишустин подчеркнул, что современная геологическая отрасль является одним из драйверов национальной экономики, способствует росту промышленного производства. По словам премьера, благодаря труду, энергии и целеустремлённости геологов в России изучены, разработаны и открыты тысячи месторождений, создана уникальная минерально-сырьевая база.

Премьер-министр пожелал работникам геологической отрасли дальнейших успехов и новых открытий.

День геолога отмечается в России ежегодно в первое воскресенье апреля.

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По материалам: pnp.ru

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