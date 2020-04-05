Президент Эстонии: Не надо помогать российской пропаганде во время эпидемии

Анастасия Иванова

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выразила свое неодобрение по поводу решения горуправы Таллина выпускать новостные программы на Первом Балтийском канале (ПБК), который она считает «пропагандистским», пишет Delfi.ee.

Кальюлайд, выступая в эфире радиостанции Vikerraadio, сказала, что действия Таллинской горуправы противоречивы.

«Мне кажется, что мы не должны вкладывать общественные деньги в реанимацию российских пропагандистских каналов, — сказала глава государства. — Особо странно при этом, что Таллин, который каждую неделю отправляет в почтовые ящики людей свою газету, говорит, что мы не можем по-другому достучаться до русских людей».

Президент добавила, что на «недостоверность» новостей ПБК постоянно обращали внимание государственные эксперты по стратегической коммуникации, поэтому, как она считает, размещение новостей там «не является разумным».

В свою очередь, заместитель председателя Таллинского горсобрания и руководитель фракции партии «Отечество» Март Луйк также заявил, что самоуправление должно использовать для информирования русскоязычных телезрителей канал ETV+.

«Русскоязычный телеканал Национального общественного вещания ETV+ в период коронакризиса зарекомендовал себя как оперативный и заслуживающий доверия. Результатом стало увеличение зрительской аудитории за короткое время в три раза. Эту уникальную ситуацию нужно использовать. Господин Кылварт, давайте прекратим кормить российскую пропаганду и переведем русскоязычных таллинцев в эстонское информационное поле», — предлагает Луйк.

Мэр Таллина Михаил Кылварт ответил Кальюлайд: «Прежде всего хочется поблагодарить уважаемую госпожу президента за то, что в это трудное для страны время она готова делиться своими мыслями, помогать нам полезными, если не сказать яркими, идеями. Уверен, именно сейчас исключительно важно, чтобы народ нашей страны отбросил политические предрассудки, забыл о разногласиях и сумел объединиться перед лицом общей беды. К сожалению, в интервью президента, которое она дала Vikerraadio, был заложен противоположный сигнал обществу. Напомню, с момента введения чрезвычайного положения эстонскую общественность остро волновал вопрос недостаточной информированности русскоговорящего населения страны. К таллинским властям неоднократно обращались эстонские журналисты, руководство полиции, представители различных государственных структур с вопросом, почему русскоязычное население недостаточно информировано. Немного странно, что к нам, ведь именно Таллин сохранил системную русскоязычную коммуникацию, за что неоднократно подвергался нападкам с самых разных сторон. Несмотря на это, мы оперативно нашли возможность создать дополнительный источник информации для русскоязычных людей».

По мнению Кылварта, проблема состоит не в том, что русские чего-то не знают, не понимают или понимают неправильно. «Любая информация усваивается лучше и принимается быстрее, если она поступает из разных источников, с необходимой степенью детализации и повторенная неоднократно. Понятно, что источников информации на эстонском языке в нашей стране в разы больше, чем на русском. Можно продолжать дискутировать, должна ли в Эстонии информация распространяться на русском языке в принципе. Но нельзя не отдавать себе отчет в том, что примерно для 30% населения нашей страны русский язык является языком домашнего общения. И желание этих людей получать информацию на родном языке — это норма, а не попытка противостояния или демонстрация протеста, и тем более — не отказ от необходимости учить эстонский язык. Уверен, что госпожа президент, по долгу службы многие годы жившая за пределами нашей родины, в совершенстве владеет несколькими иностранными языками и регулярно читала новости на разных языках, но при этом ей и тогда наверняка хотелось получать информацию на эстонском. И вовсе не потому, что не способна освоить ее иначе, просто родной язык — это больше, чем средство передачи информации», — подчеркивает мэр.

По его словам, очень хорошо, что, проанализировав последствия «Бронзовой ночи», государство пошло на то, чтобы начать коммуницировать с русскоязычным населением на более постоянной основе — создав для этого телеканал ETV+. «Необходимо отметить, что Таллин в последнее время активно сотрудничает с этим каналом. Именно на этом канале в прямом эфире транслируются пресс-конференции мэрии на русском языке. Данный формат был создан в связи с чрезвычайным положением. Программа телепередач ETV+ публикуется в городской газете „Столица“. И мы будем продолжать и развивать сотрудничество при наличии обоюдного интереса. Но на данный момент объективная реальность такова, что популярность этого телеканала все еще недостаточно высока, чтобы полностью охватить все русскоязычное население страны. Хорошо, что рейтинги ETV+ растут — это очень позитивный тренд, но ПБК по-прежнему смотрит в четыре раза больше русскоязычных телезрителей. Эти люди достойны того, чтобы получать местную оперативную информацию, и прежде всего — в нынешней чрезвычайной ситуации. И, если благодаря решению разместить программу „Новости Таллина“ на ПБК нам удастся сохранить хотя бы одну жизнь, — это того стоит. Кстати, первую программу „Таллинских новостей“ на ПБК посмотрели больше 40 000 телезрителей. Это почти каждый третий русскоговорящий человек в стране, смотревший в тот момент телевизор. Кстати, это неправда, что Таллин, по словам госпожи президента, „покупает место для новостей“ на ПБК. На самом деле городские власти НЕ покупают эфирное время на ПБК для размещения программы „Новости Таллина“. Руководство телеканала пошло навстречу общественному интересу и согласилось предоставить эфир бесплатно — на время чрезвычайной ситуации и усугубляющегося кризиса», — отмечает градоначальник.

«К сожалению, следует признать, что каждый раз, когда таллинская мэрия принимает какое-то решение, касающееся русскоговорящей части населения столицы (а это почти 45% жителей Таллина), будь то коммуникация или проведение мероприятий, как в головах некоторых политиков мрачной тенью возникает призрак восточного соседа. Мне не доводилось бывать в Кремле, в отличие от других высокопоставленных лиц. Может быть, именно поэтому в своих решениях мы руководствуемся не страхом или предрассудками, а здравым смыслом и желанием, чтобы все жители Таллина — вне зависимости от возраста, пола, национальности или родного языка — получали важную информацию. Сегодня прежде всего о ситуации, связанной с развитием эпидемии Covid-19, — своевременно, доступно, в необходимом объеме, детально и с достаточным количеством повторений. Вирус распространяется не по национальному или языковому признаку, и совсем неразумно предполагать, что недостаточная информированность одной части общества никоим образом не отразится на другой», — подчеркивает мэр.

По его мнению, несправедливо утверждать, что русские люди больше подвержены пропаганде и не умеют анализировать информацию. «Процитирую мониторинг интеграции эстонского общества за 2017 год: „В сравнении с эстонцами, из которых примерно четверть, помимо эстонских СМИ, потребляет и зарубежные медиаисточники, медиапотребление русскоязычных жителей страны более разнообразно: информацию ищут в различных источниках и в разных медиапространствах. При этом у них отсутствует один явный авторитетный источник, и движение между различными медиапространствами, представляющими зачастую противоположные взгляды, приводит к тому, что их доверие ко всем каналам в основном ниже“. Давайте будем относиться с большим доверием к нашим русскоговорящим согражданам. Даже если кого-то не устраивает чья-то идеология, люди сами сумеют сделать адекватный выбор — точно так же, как и те жители Эстонии, для которых родным является эстонский язык. Но это возможно только в том случае, если мы все, и президент в том числе, будем относиться друг к другу с равным уважением», — напоминает мэр.

«Еще раз благодарю госпожу президента за ее активность. Надеюсь, что она скоро проявится и во внешнеполитической сфере. Это очень важно в ситуации, когда страны Евросоюза явно неспособны достаточно эффективно сотрудничать в борьбе против коронавируса, при этом сложности возникают как с поставками средств личной защиты для людей, так и доступностью медицинской помощи. Уверен, что президент нашей страны сможет способствовать тому, чтобы в этой сложной, если не сказать критической, ситуации у нас была бы надежная позиция в Европейском союзе и в мире в целом», — заключает Михаил Кылварт.

«Вежливый ответ разумного человека. Снимаю шляпу перед Михаилом, который умудряется сохранять спокойствие, даже общаясь с собеседником, чья адекватность в последнее время вызывает все больше вопросов. И даже про фонарик не сказал», — прокомментировал ответ Кылварта редактор таллинского издания «Столица» Александр Чаплыгин.

Ситуация привлекла внимание и российской журналистки Анастасии Мироновой. «В Эстонии почти 1 000 зараженных, а она борется с… русскоязычным ТВ. Пока все страны думают, как бы не повторить судьбу Италии, пока в Израиле арабы реанимируют пациентов вместе с израильтянами, а в России на время эпидемии прекратились пьяные драки, Эстония повела себя крайне непредсказуемо. Там президент страны треплет мэрию Таллина за то, что чиновники стали транслировать русскоязычные новости на канале ПБК. Это Первый Балтийский канал, который накануне додавили и он должен был закрыть вещание на русском языке. Но тут случилась пандемия. Подробностей я не поняла, но, судя по всему, мэр Таллина Михаил Кылварт распорядился на это время, минимум до 28 мая, транслировать на бедном ПБК русскоязычные „Новости Таллина“. Обычные городские новости, преимущественно освещающие работу мэрии. Ну потому что в Таллине почти 45% населения — русскоязычные, а в Эстонии в целом их четверть», — пишет Миронова на своей странице в сети Facebook.

«Бесстрашный президент страны Керсти Кальюлайд против. Хозяин барин, как говорится. Но у меня к президенту Эстонии только один вопрос: вы готовы умереть на аппарате ИВЛ только потому, что какой-то русский, который, как назло, дышит с вами одним таллинским воздухом, не поймет эстонских новостей, заболеет и заразит уважаемого президента Эстонии? В Эстонии 961 зараженный, 12 человек умерли. Население Эстонии номинальное 1,3 млн человек. Если учитывать трудовую эмиграцию, может статься, что в Эстонии живет примерно миллион. И почти каждый тысячный в этой стране уже заражен. Чем меньше страна, город, деревня, куда занесена инфекция, тем больший процент поражения, потому что один больной охватывает контактами сразу большой процент жителей. Условная тысяча заболевших для России это 1/148 000. Если каждый заболевший сконтактирует даже с сотней человек, контактных по вирусу будет каждый из 1 480. Это если отбросить математические модели и признать, что круги общения у больных не пересекаются. Вот в Москве сейчас 2 923 случая зараженных. Население города может быть даже 25 млн человек. Ну возьмем для ровного счета 20 млн. Болен 1 /6 749 . Контактный — каждый из 67 человек», — подчеркивает Миронова.

«А теперь посчитаем Таллин, госпожа Кальюлайд. В Таллине примерно 450 тыс. человек населения. Многие эмигрировали, но их заместили внутренние мигранты, поэтому данные, полагаю, адекватные. Из них 303 человека сейчас, насколько я понимаю, заражены. Каждый из 1 485 болен. Контактный, грубо говоря, каждый пятнадцатый. Из них половина — русскоязычные. Во всей остальной Эстонии ситуация еще трагичнее, ведь выходит, что заражен каждый 836-й житель нестоличных регионов. Госпожа Кальюлайд, говорю вам как умная женщина умной женщине: пожалейте себя, а то кто еще будет так тонко шутить над Зеленским? Пройдет эпидемия — будете разбираться с русскими. А пока дайте им возможность по-русски слушать, как носить маски, куда обращаться с кашлем и сколько раз в день мыть руки. Латвии, которая и в реанимационной палате не может оставить в покое человека, не знающего латышского, даю такой же совет: потом разберетесь. Если будет кому разбираться с такими-то темпами заражения», — заключает Анастасия Миронова.