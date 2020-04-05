Приезд польской делегации в Смоленск отменен из-за хаоса в Польше?

Влада Некрасова

Отмена визита польской делегации в Смоленск в годовщину крушения президентского борта в 2010 году вновь стала предлогом для некоторых польских политиков обвинить российское руководство в нежелании конструктивно сотрудничать с Варшавой, даже по техническим вопросам. На самом деле, все происшедшие говорит скорее об отсутствии элементарных организационных способностей у польского правительства.

Годовщина авиакатастрофы в Смоленске должна была стать для правящей партии «Право и справедливость» одним из ключевых моментов избирательной кампании в преддверии выборов президента 10 мая. Не стоит забывать, что многочисленные теории заговора являются неотъемлемой частей политической идентичности партийной среды Ярослава Качиньского. Риторика правящей партии настолько сильно и неразрывно связана с определенной трактовкой событий в Смоленске, что многие социологи говорят даже о существовании «смоленской секты» сторонников конспирологической теории. Несмотря на отсутствие каких-либо доказательств, миф о покушении на Леха Качиньского продолжает муссироваться. Любые попытки объективного объяснения настоящих причин авиакатастрофы, правящая партия «ПиС» резко дезавуирует. Отнять смоленский миф у Качиньского, равносильно обнулению значительной части легитимности правления его партии. Ведь она уже дважды побеждала на выборах, акцентируя на неэффективность управления государственными процессами предыдущей правящей коалиции.

«Мы с начала февраля вели диалог с нашими партнерами из России. Но сегодня до полуночи представители РФ, несмотря на декларированное согласие на такой визит, не дали однозначный письменный ответ на представленные логистические планы этого визита правительственной делегации. Это делает невозможным организацию этого визита в соответствии с действующими процедурами обеспечения безопасности, которые применяются польскими службами. Отсюда такое решение», — сказал глава канцелярии правительства Польши Михал Дворчик.

В ответ в российском МИД заявили:

«…Несмотря на сложную ситуацию, вызванную пандемией коронавируса Covid-19, и крайне сжатые сроки, российская сторона продемонстрировала максимальную готовность к взаимодействию. МИД России и Посольство России в Варшаве все это время находились в плотном контакте с польской стороной. 30 марта состоялась видеоконференция представителей ФСО России и Государственной службы охраны Польши, в ходе которой были обсуждены конкретные вопросы организации визита. Нами проведена значительная подготовительная работа с участием целого ряда российских ведомств. Были приняты непростые решения об открытии для польской делегации внешних границ России. Мы информировали поляков о направлении высокопоставленной российской делегации в Смоленск, подтверждая готовность к двусторонним контактам. На всем протяжении наших контактов с поляками Варшава выражала удовлетворение уровнем взаимодействия».

Ранее источники в российском внешнеполитическом ведомстве сообщали, что польская сторона вела себя довольно странно во время переговоров по поводу уточнения технических деталей, связанных с визитом в Смоленск. Многочисленные вопросы и просьбы уточнить состав, статус и характер планирующей посещение места авиакатастрофы делегации оставались без ответа. Переговорщики с польской стороны были крайне не подготовлены, постоянно возникало ощущение, что они сами не уведомлены о политических решениях своего руководства.

Проблемы усугубила пандемия коронавируса. В условиях карантина согласие российской стороны на прибытие нескольких десятков иностранцев являлось значительной уступкой. При этом вся ситуация создавала определенные риски с точки зрения безопасности населения Российской Федерации. Ведь мероприятия с участием официальной делегации требуют привлечения ряда сотрудников и служб принимающей стороны. На все это Москва согласилась.

Идея поездки в Смоленск была, тем временем, раскритикована в самой Польше. Жесткие карантинные меры привели к дистанционной работе парламента именно для того, чтобы избежать большого скопления политиков и чиновников в одном месте. Правда, польская сторона не определилась окончательно по поводу количества участников делегации, но приглашения получили представители всех парламентских фракции. В Смоленск собирались в том числе лидер «ПиС» Ярослав Качиньский и премьер министр Матеуш Моравецкий. Несомненно, во время эпидемиологической угрозы, такой визит был бы весьма необычным.

13 апреля президент Анжей Дуда планировал посетить Харьков (место памяти расстрелянных в 1940 году польских офицеров), но визит был отменен еще в конце марта, после получения отрицательной рекомендации польского Минздрава. Делегация, направляющаяся в Катынь, должна была приземлиться в Витебске, затем на машинах пересечь закрытую белорусско-российскую границу. Риск был всем известен, учитывая в том числе подход белорусского руководства к эпидемии, совершенно разный от того, к которому придерживается польское руководство.

Возникает вопрос, почему польская сторона не отменила визит в Россию, так как сделала это с запланированным рейсом на Украину? Российский МИД предполагает, что официальные обвинения в адрес российских организаторов лишь очередная провокация польского руководства. Это вполне возможно. Можно предположить, что с самого начала польская сторона не планировала осуществление данного визита, а все переговоры велись исключительно для того, чтобы впоследствии обвинить Россию в срыве столь важного для «ПиС» мероприятия. Но возможно и другое объяснение, связанное с особенностями функционирования нынешней польской системы принятия решений. Практически все решения такого рода утверждает лично Ярослав Качиньский, который в свою очередь занят сейчас попытками решения внутренних противоречии в правящей партии на фоне обсуждения грядущих президентских выборов. Отсутствие решения партийного лидера практически парализует механизм всей системы. Дополнительно, во время эпидемии очевидно, что проявляется административный хаос на всех уровнях управленческой системы. Можно предполагать, что этот хаос усугубляется во время отсутствия периодически оторванного от повседневной реальности Качиньского.

Независимо от того, что являлось истинной причиной отмены визита польской делегации в Смоленск, несомненно, это очередное доказательство для Москвы, что с Варшавой внятный диалог невозможен, даже если он касается чисто технических и организационных вопросов, интересующих саму Польшу.

Матеуш Пискорский