Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России

Вадим Карасев

Денис ПроценкоКадр: RT

Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России. Фильм RT «Борьба с коронавирусом в России. Коммунарка и Денис Проценко» о работе врачей в больнице опубликован на YouTube.

«Когда мы набрали первый пул больных, и начали анализировать, у нас челюсть упала», — поделился врач. Он подтвердил, что возраст поступивших в больницу зараженных часто был ниже, чем прогнозировалось.

О том, что среди новых зараженных коронавирусом в Москве много молодых людей, сообщалось в марте. Из 197 зафиксированных на тот момент случаев заражения 152 человека были в возрасте от 18 до 65 лет.

31 марта стало известно, что сам Проценко также заразился коронавирусом. По словам его коллег, врач находится в удовлетворительном состоянии в самой больнице. Проценко, в свою очередь, заявил, что продолжает работать, однако изолировался в своем кабинете.

По последним данным, в России зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом. Из них 43 человека умерло, еще 333 — вылечились. Всего в мире насчитывается более 1,1 миллиона зараженных.