Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России

Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России

Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в РоссииДенис ПроценкоКадр: RT

Главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России. Фильм RT «Борьба с коронавирусом в России. Коммунарка и Денис Проценко» о работе врачей в больнице опубликован на YouTube.

«Когда мы набрали первый пул больных, и начали анализировать, у нас челюсть упала», — поделился врач. Он подтвердил, что возраст поступивших в больницу зараженных часто был ниже, чем прогнозировалось.

О том, что среди новых зараженных коронавирусом в Москве много молодых людей, сообщалось в марте. Из 197 зафиксированных на тот момент случаев заражения 152 человека были в возрасте от 18 до 65 лет.

31 марта стало известно, что сам Проценко также заразился коронавирусом. По словам его коллег, врач находится в удовлетворительном состоянии в самой больнице. Проценко, в свою очередь, заявил, что продолжает работать, однако изолировался в своем кабинете.

По последним данным, в России зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом. Из них 43 человека умерло, еще 333 — вылечились. Всего в мире насчитывается более 1,1 миллиона зараженных.

# Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Распространившего фейк о коронавирусе россиянина вычислили
Распространившего фейк о коронавирусе россиянина вычислили
Седокова, Макеева, Кортнев остались без средств к существованию из-за кризиса
Седокова, Макеева, Кортнев остались без средств к существованию из-за
Трамп выразил готовность ввести пошлины на импорт нефти в США
Трамп выразил готовность ввести пошлины на импорт нефти в США
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
Гороскоп Василисы Володиной на неделю с 6 по 12 апреля 2020 года
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
Проценко рассказал о нестандартном течении коронавируса в России
В Нью-Йорк введут войска для борьбы с коронавирусом
В Нью-Йорк введут войска для борьбы с коронавирусом
Назван тропический фрукт, который избежал "удара коронавируса"
Назван тропический фрукт, который избежал "удара коронавируса"
Турция ужесточилась к коронавирусу: новые меры охватят миллионы граждан
Турция ужесточилась к коронавирусу: новые меры охватят миллионы
В Москве заявили о готовности запустить систему тотального контроля
В Москве заявили о готовности запустить систему тотального контроля
"Методы Дикого Запада": США перехватили медмаски, которые Германия купила у американской компании
"Методы Дикого Запада": США перехватили медмаски, которые Германия
В США могут ввести запрет на внутренние рейсы из очагов коронавируса
В США могут ввести запрет на внутренние рейсы из очагов коронавируса
В Кремле уточнили, кто может вводить режим ЧП в стране
В Кремле уточнили, кто может вводить режим ЧП в стране

Топ на сегодня

В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом
В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом
Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать форму в изоляции
Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать
Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
В Китае коронавирус остался у 2 процентов граждан
В Китае коронавирус остался у 2 процентов граждан
В ЦИК надеются, что кампании по выборам глав регионов начнутся вовремя
В ЦИК надеются, что кампании по выборам глав регионов начнутся вовремя

Еще по теме

Один из госпитализированных с коронавирусом в Москве оказался в реанимации
Число пациентов с коронавирусом в Коммунарке уменьшилось
Мэрия Москвы прокомментировала заражение главврача больницы в Коммунарке
Число пациентов с коронавирусом в Коммунарке возросло