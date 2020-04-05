Профессор Анатолий Альтштейн рассказал, остановит ли весеннее тепло коронавирус

Вадим Карасев

Вирусолог, член Нью-Йоркской академии наук, профессор Анатолий Альтштейн поделился своим мнением, сможет ли весеннее потепление остановить коронавирус.

По мнению вирусолога, смена погоды никак не повлияет на COVID-19/

Альтштейн считает, что улучшение обстановки и помощь погоды в борьбе против коронавируса нужно ожидать ближе к лету, но при этом высокая температура воздуха окажет влияние на людей, а не на сам вирус.

Он также отметил, что меры самоизоляции в России уже приносят свои плоды и скоро распространение COVID-19 пойдёт на спад. Пик заболевания коронавирусом в РФ не наступит раньше мая, заявил вирусолог, отметив, что стране придётся бороться с заболеванием не меньше 4—5 недель.