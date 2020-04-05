Производство антисептиков в России увеличилось вчетверо

Вадим Карасев

Фото: Варвара Гертье / РИА Новости

Объем производства антисептиков в России вырос почти вчетверо. Об этом рассказал первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Сергей Цыб, передает РИА Новости.

«Если смотреть середину марта, мы производили около 45 тысяч литров в России, то сейчас мы производим 220 тысяч литров», — рассказал он. Рост производства антисептиков произошел на фоне пандемии коронавируса. «Мы практически в четыре раза увеличили производство антисептиков», — заключил он.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко говорила, что россияне отказались от антисептиков и стали чаще покупать водку для местного обеззараживания. По прогнозам, продажи крепких алкогольных напитков, включая водку и коньяк, могли вырасти в марте на 20 процентов по сравнению с тем же месяцем 2019 года.

По последним данным, COVID-19 в России обнаружен у 4731 человека, большинство инфицированных — свыше трех тысяч — в Москве. Апрель в стране объявлен нерабочим.