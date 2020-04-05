Распространившего фейк о коронавирусе россиянина вычислили

Вадим Карасев

Фото: Олег Харсеев / «Коммерсантъ»

Сотрудники полиции пресекли действия россиянина, который распространил в сети недостоверную информацию о числе заразившихся коронавирусом в Пензенской области. Об этом сообщает информационное агентство PenzaNews.

Уточняется, что 27-летний житель Пензы анонимно опубликовал в социальной сети не соответствующие действительности данные о числе заразившихся и находящихся под наблюдением граждан.

Впоследствии мужчина удалил фейк, однако полицейским удалось его вычислить. Он объяснил, что с помощью этого поста хотел выяснить реальную картину распространения коронавируса в Пензе. Позже, по словам мужчины, он понял, что эта информация способна ввести других людей в заблуждение, и удалил пост. В полиции уточнили, что сейчас ему грозит штраф размером до 100 тысяч рублей.

26 марта сообщалось, что Следственный комитет России создал группу для борьбы с фейками о коронавирусе. Следователи будут выявлять в интернете и мессенджерах недостоверные данные о количестве заболевших коронавирусом и другую непроверенную информацию, способную спровоцировать панику среди населения.