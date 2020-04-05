Россияне на карантине занялись новым видом досуга
В период самоизоляции из-за коронавируса отмечен небывалый рост посещений онлайн-кинотеатров и стриминговых площадок, также увеличилось число россиян, играющих в компьютерные игры. Последнее стало своего рода откровением, поскольку в стране все еще распространен стереотип, что «взрослые не должны играть в игрушки», заявил эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.
Нынешняя ситуация, по его словам, может разрушить этот стереотип и сделать компьютерные игры менее маргинальным видом досуга.
После окончания периода самоизоляции люди выйдут на работу, и времени на игры у них может уже не остаться. Другое дело, что за время пандемии может быть навсегда разрушен стереотип о «невзрослых игрушках», заключил Кузьменко.