Россияне на карантине занялись новым видом досуга

Алексей Вольцев

В период самоизоляции из-за коронавируса отмечен небывалый рост посещений онлайн-кинотеатров и стриминговых площадок, также увеличилось число россиян, играющих в компьютерные игры. Последнее стало своего рода откровением, поскольку в стране все еще распространен стереотип, что «взрослые не должны играть в игрушки», заявил эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.

Нынешняя ситуация, по его словам, может разрушить этот стереотип и сделать компьютерные игры менее маргинальным видом досуга.

«Вся эта ненормальная ситуация с коронавирусом вызвала рост цифр по числу играющих. Это лишний раз говорит о том, что игры стали массовым искусством. Воспринимать их с позиции предыдущего поколения и говорить, что эти игрушки воспитывают в наших детях злость, уже нельзя. Компьютерные игры — это одна из форм искусства. Игры есть злые и жестокие, но и фильмы тоже. Вы же не станете показывать фильмы Тарантино ребенку десяти лет? Как и кино, игры есть не только жестокие, но и детские, и даже образовательные», — сказал Кузьменко в эфире радио Sputnik.

После окончания периода самоизоляции люди выйдут на работу, и времени на игры у них может уже не остаться. Другое дело, что за время пандемии может быть навсегда разрушен стереотип о «невзрослых игрушках», заключил Кузьменко.