Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Россияне на карантине занялись новым видом досуга

Россияне на карантине занялись новым видом досуга

В период самоизоляции из-за коронавируса отмечен небывалый рост посещений онлайн-кинотеатров и стриминговых площадок, также увеличилось число россиян, играющих в компьютерные игры. Последнее стало своего рода откровением, поскольку в стране все еще распространен стереотип, что «взрослые не должны играть в игрушки», заявил эксперт по видеоиграм Александр Кузьменко.

Нынешняя ситуация, по его словам, может разрушить этот стереотип и сделать компьютерные игры менее маргинальным видом досуга.

«Вся эта ненормальная ситуация с коронавирусом вызвала рост цифр по числу играющих. Это лишний раз говорит о том, что игры стали массовым искусством. Воспринимать их с позиции предыдущего поколения и говорить, что эти игрушки воспитывают в наших детях злость, уже нельзя. Компьютерные игры — это одна из форм искусства. Игры есть злые и жестокие, но и фильмы тоже. Вы же не станете показывать фильмы Тарантино ребенку десяти лет? Как и кино, игры есть не только жестокие, но и детские, и даже образовательные», — сказал Кузьменко в эфире радио Sputnik.

После окончания периода самоизоляции люди выйдут на работу, и времени на игры у них может уже не остаться. Другое дело, что за время пандемии может быть навсегда разрушен стереотип о «невзрослых игрушках», заключил Кузьменко.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Производство антисептиков в России увеличилось вчетверо
Производство антисептиков в России увеличилось вчетверо
Звездопад, Суперлуние, сближение с астероидом: главные астрономические события на апрель 2020 года
Звездопад, Суперлуние, сближение с астероидом: главные
Россияне на карантине занялись новым видом досуга
Россияне на карантине занялись новым видом досуга
Коронавирус играет на руку «секте Саакашвили» — Николоз Мжаванадзе
Коронавирус играет на руку «секте Саакашвили» — Николоз Мжаванадзе
Убьет ли нефть "энергия будущего" после коронавируса
Убьет ли нефть "энергия будущего" после коронавируса
Виктория Боня извинилась перед Аленой Шишковой
Виктория Боня извинилась перед Аленой Шишковой
В шорт-лист Букеровской премии вошла 28-летняя писательница
В шорт-лист Букеровской премии вошла 28-летняя писательница
Число якудза рекордно сократилось
Число якудза рекордно сократилось
СМИ сообщило о подозрении на коронавирус у главы скорой помощи Москвы
СМИ сообщило о подозрении на коронавирус у главы скорой помощи Москвы
СМИ предупредило о новом виде мошенничества из-за коронавируса
СМИ предупредило о новом виде мошенничества из-за коронавируса
Трамп назвал основу экономического благосостояния России
Трамп назвал основу экономического благосостояния России
Президент Эстонии: Не надо помогать российской пропаганде во время эпидемии
Президент Эстонии: Не надо помогать российской пропаганде во время

Топ на сегодня

В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом
В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом
Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать форму в изоляции
Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать
В Китае коронавирус остался у 2 процентов граждан
В Китае коронавирус остался у 2 процентов граждан
Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
Миронов призвал губернаторов уйти в отставку из-за коронавируса
Миронов призвал губернаторов уйти в отставку из-за коронавируса

Еще по теме

Создатель «Ёжика в тумане» осудил компьютерные игры?
Мизулина обвинила компьютерные игры в гибели псковских подростков
С какого возраста ребенок может играть в компьютерные игры - мнение доктора Комаровского
ВЦИОМ назвал главными проблемами молодёжи зависимость от интернета и видеоигр