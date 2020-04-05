Россияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса
Россияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса. Это следует из результатов исследования финансового маркетплейса «Юником24», передает РИА Новости.
По подсчетам организации, число микрозаймов, оформленных россиянам в марте этого года, увеличилось на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего за март россияне оформили 17 миллионов заявок на краткосрочные займы. При этом обычно за месяц оформляется лишь около 12-13 миллионов заявок.
Рост спроса специалисты объяснили совокупностью факторов, главным из которых стала эпидемия коронавируса. Россияне увеличили закупки продуктов, вследствие чего объем трат вырос на 10-20 процентов, а средств стало не хватать. Микрозайм с целью купить продукты «на черный день» оформили до 20 процентов заемщиков. Еще 15 процентов оформивших займ нуждались в дополнительных средствах для покупки товаров, которые могут подорожать на фоне ослабления рубля.