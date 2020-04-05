Россияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса

Вадим Карасев

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Россияне стали чаще оформлять микрозаймы на фоне коронавируса. Это следует из результатов исследования финансового маркетплейса «Юником24», передает РИА Новости.

По подсчетам организации, число микрозаймов, оформленных россиянам в марте этого года, увеличилось на треть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Всего за март россияне оформили 17 миллионов заявок на краткосрочные займы. При этом обычно за месяц оформляется лишь около 12-13 миллионов заявок.

Рост спроса специалисты объяснили совокупностью факторов, главным из которых стала эпидемия коронавируса. Россияне увеличили закупки продуктов, вследствие чего объем трат вырос на 10-20 процентов, а средств стало не хватать. Микрозайм с целью купить продукты «на черный день» оформили до 20 процентов заемщиков. Еще 15 процентов оформивших займ нуждались в дополнительных средствах для покупки товаров, которые могут подорожать на фоне ослабления рубля.