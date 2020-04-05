Российские ученые предлагают РНК-вакцину для борьбы с Covid-19

Алексей Вольцев

При Сибирском отделении Российской академии наук (СО РАН) создана первая и пока единственная межведомственная рабочая группа (МРГ) по коронавирусной инфекции Covid-19 при РАН. Как сообщила советник по перспективным проектам председателя СО РАН Ольга Дорохова, одним из предлагаемых МРГ эффективных средств, которое препятствует распространению коронавируса и ведет к снижению его патогенности, может стать РНК-вакцина широкого профиля.

Направлениями для работы МРГ станут не только продуктовые и технологические решения, но также математическое и социально-экономическое моделирование и прогнозирование, которое позволит заранее просчитывать эффективность тех или иных мер и необходимость их внедрения на конкретной территории в зависимости от вариантов эпидемиологических сценариев.

«Необходимость создания такого органа является давно назревшей», — считает руководитель МРГ заместитель председателя СО РАН академик Михаил Воевода.

По его словам, кроме экстренных мер по поддержке бизнеса, работающего в сфере услуг, необходимо в срочном порядке начать содействовать отечественным производителям в области фармакологии и высокотехнологичных медицинских изделий, восстанавливая технологическую цепочку и избавляясь от импортозависимости.

«Необходимо запустить вновь целые отрасли, прекратившие свою работу после распада СССР, стимулировать ученых на межведомственное и межрегиональное взаимодействие между собой и промышленниками, как это было при Советском Союзе», — добавил Воевода.

В рамках заседания был сформирован первый пакет разработок, который может быть подвергнут ускоренному трансферу — технологическому лифту — в промышленность. Так, при выделении необходимых средств и административном содействии в Институте химии твердого тела и механохимии СО РАН в ближайшее время могут начать серийно выпускать медицинские маски с инновационным материалом, состоящим из мельтблауна и наносеребра. Он уже прошел испытания в ГНЦ ВБ «Вектор».

Сейчас в ИХТТМ СО РАН работает опытная установка малой производительности, и для перехода на серийное производство требуется создание промышленной линии. Стоимость пилотной установки составит около 15 млн рублей, срок создания — несколько месяцев. Производителем может стать Конструкторско-технологический институт научного приборостроения СО РАН.

«Научный коллектив надеется, что технология будет поддержана из выделенных правительством РФ средств в рамках распоряжения от 21 марта 2020 г. № 704-р, выпущенного в целях оперативного решения критически важных и приоритетных задач по созданию, расширению или модернизации промышленных производств, направленных на выпуск продукции, препятствующей распространению коронавируса», — отметила Дорохова.

Вторым эффективным средством, препятствующим распространению вирусной инфекции и ведущим к снижению ее патогенности, может стать РНК-вакцина широкого профиля.

«В отличие от традиционных, РНК-/ДНК-вакцины содержат не вирусные белки, а гены, кодирующие белки вирусной частицы, как правило, располагающиеся на ее поверхности. Если ввести соответствующую РНК в организм человека, то его клетки станут вырабатывать такой белок, его обнаружит иммунная система и запустит иммунный ответ», — пояснила Дорохова.

Подобный препарат создан компанией ООО «НПО Сиббиовет» и прошел ряд испытаний, показав высокую эффективность в отношении группы РНК-вирусов, включая коронавирусы, а также вирус герпеса. В настоящее время он сертифицирован как ветпрепарат, но после дополнительных проверок может получить статус лекарственного препарата, рекомендованного для профилактики и сочетанной терапии коронавирусных инфекций у человека.

«Выпускаемый ООО „НПО Сиббиовет“ препарат „Виталанг-2“ является дженериком нового поколения по отношению к ранее выпускаемому лекарственному препарату „Ридостин“, разработанному еще в СССР для комплексной профилактики РНК-вирусов. „Ридостин“ при введении в организм индуцирует образование эндогенных интерферонов: лейкоцитарного, фибробластного и иммуногенного, которые на внутриклеточном уровне подавляют репродукцию вирусов и развитие внутриклеточных микроорганизмов и таким образом препятствую инфекционному процессу», — рассказала Дорохова.

Проект может стать одним из первых, поднявшихся на технологическом лифте для ускоренно внедряемых технологий, призванных решить сверхзадачу — победить новый коронавирус.

«Для этого разработке необходимо получить статус лекарственного препарата, рекомендованного для профилактики и сочетанной терапии коронавирусной инфекции, -заявил директор по развитию научного подразделения ООО „НПО Сиббиовет“ Сергей Соловьев. -Разработчики готовы поставлять его в очаги заражения бесплатно».

Отмечается, что в ближайшее время рабочей группе предстоит составить экспертную оценку представленных разработок, оформить свои рекомендации и определить механизмы технологического лифта для всех представленных на рассмотрение проектов.

«Все успешно прошедшие экспертизу разработки будут инициативно направлены на рассмотрение рабочей группе Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции.Координационному совету при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ, оперативному штабу по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России», — заключила ответственный секретарь рабочей группы.