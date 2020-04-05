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Российский бизнес призвали «не впадать в психоз» из-за коронавируса

Российский бизнес призвали «не впадать в психоз» из-за коронавирусаМаксим РешетниковФото: Александр Астафьев / РИА Новости

Министр экономического развития России Максим Решетников призвал российский бизнес искать способы продолжить работу в условиях эпидемии коронавируса, а не прерывать ее и закрываться. Его слова во время беседы в рамках проекта «Антихрупкость 2020» передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

«Мне кажется, тоже очень важно не поддаться настроению, а оно, наверное, у всех такое немного алармистское, и не начать рубить шашкой, не впасть в психоз: давайте все закрываем, садимся дома, и все, жизнь закончилась», — заявил он.

По словам министра, в нынешних условиях важно найти компромисс между соблюдением санитарных требований и продолжением рабочего процесса. При этом в приоритет необходимо поставить здоровье людей. Он также предположил, что в некоторых сферах ограничения могут быть продлены.

В марте президент России Владимир Путин распорядился помочь малому, среднему и микробизнесу налоговыми льготами и отсрочками по кредитам. Кроме того, он смягчил правила выплаты страховых взносов. Так, микропредприятия получили отсрочку по выплате на полгода, а компании малого и среднего бизнеса — пониженную ставку. Если по стандартным правилам такие предприятия обязаны платить взносы за сотрудника по ставке 30 процентов, то теперь она снижена до 15 процентов.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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