Российский посол: Москва и Минск могут "переосмыслить" цену на газ

Алексей Вольцев

Минск и Москва могут сесть за стол переговоров и "переосмыслить" цену на российский газ с учетом падения мировых цен на нефть, однако подписанный сторонами на 2020 год контракт должен исполняться, заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в нынешних условиях цена на российский газ для республики должна составлять 40-45 долларов за тысячу кубометров с учетом логистики, а не 127 долларов, как сейчас.