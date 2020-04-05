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Российский посол: Москва и Минск могут "переосмыслить" цену на газ

Российский посол: Москва и Минск могут "переосмыслить" цену на газ
Минск и Москва могут сесть за стол переговоров и "переосмыслить" цену на российский газ с учетом падения мировых цен на нефть, однако подписанный сторонами на 2020 год контракт должен исполняться, заявил посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в нынешних условиях цена на российский газ для республики должна составлять 40-45 долларов за тысячу кубометров с учетом логистики, а не 127 долларов, как сейчас.

# Россия
По материалам: ria.ru

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