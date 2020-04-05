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РЖД отменили последний международный прямой пассажирский поезд

РЖД отменили последний международный прямой пассажирский поезд
Холдинг РЖД на фоне ситуации с коронавирусом отменил свой один оставшийся прямой пассажирский поезд в сообщении с Белоруссией, который стал последним из таких международных составов, следует из сообщений компании и информации на сайте.

Прямые пассажирские поезда формирования холдинга РЖД и других железнодорожных администраций ходили между Россией и рядом зарубежных стран. Из-за COVID-19 почти все они были отменены. Оставались несколько прямых поездов между Россией и Белоруссией.

# Россия
По материалам: ria.ru

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