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Сбербанк дал разъяснения по кредитным каникулам россиян

Сбербанк дал разъяснения по кредитным каникулам россиянФото: Евгений Биятов / РИА Новости

Сбербанк дал разъяснения по кредитным каникулам россиян. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте банка.

В нем говорится, что кредитные каникулы предоставляются при условии снижения официального дохода заемщика за последний месяц по сравнению со средним доходом в 2019 году. При этом кредит должен быть получен до 3 апреля 2020 года.

Также в организации напомнили, что кредитные каникулы предоставляются только по кредиту, максимальная сумма которого не превышает 1,5 миллиона рублей по ипотечному кредиту, 600 тысяч рублей — по автокредиту, 300 тысяч рублей — по потребительскому кредиту для индивидуальных предпринимателей, 250 тысяч рублей — по потребительскому кредиту для физических лиц, 100 тысяч рублей — по кредитным картам.

Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин рекомендовал россиянам учитывать тот факт, что условия кредитного обязательства будут возвращены к прежним, если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение каникул. «Это значит, что образуется просроченная задолженность и будет начислена неустойка, ухудшится кредитная история, а кредитная карта, если она есть, не будет подлежать разблокировке», — пояснил Ведяхин.

В связи с этим он посоветовал не торопиться с подачей заявки, так как из-за продления нерабочих дней нет повода для беспокойства.

3 апреля президент России Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах. Согласно документу, во время каникул нельзя начислять неустойки, предъявлять требования о досрочном исполнении обязательств, направлять взыскания на предмет залога или предмет ипотеки, обращаться с требованием к поручителю. Воспользоваться этим правом могут граждане, чей ежемесячный доход упал более чем на 30 процентов по сравнению с ежемесячным доходом за прошлый год. Отсрочить платежи можно на срок до полугода.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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