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Сбербанк объяснил, кто может рассчитывать на кредитные каникулы

Сбербанк объяснил, кто может рассчитывать на кредитные каникулы

Сбербанк разместил на своем сайте разъяснения по поводу кредитных каникул для россиян – стало известно, кому они полагаются и на каких условиях будут действовать.

Согласно заявлению банка, рассчитывать на кредитные каникулы смогут лишь те заемщики, у которых за последний месяц доход снизился по сравнению со среднем доходом за прошлый год. Кредит при этом должен быть оформлен не позднее 3 апреля 2020 года.

Максимальная сумма кредита для оформления "каникул" составляет 1,5 млн рублей для ипотек, 600 тысяч рублей для автокредитов. В случае с потребительскими кредитами – 300 тысяч рублей для ИП, 250 тысяч для физлиц, а также максимум 100 тысяч рублей по кредитным картам.

"Мы рекомендуем нашим клиентам учитывать тот факт, что, если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение каникул, условия кредитного обязательства будут возвращены к прежним", – предупредил первый зампред правления банка Александр Ведяхин.

Как сообщал Ruposters, ранее Центробанк поторопил россиян с выплатой кредитов. При этом регулятор обратил внимание финансовых организаций на режим самоизоляции, который может помешать должнику прийти в отделение.

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По материалам: uposters.ru

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