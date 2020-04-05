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Седокова, Макеева, Кортнев остались без средств к существованию из-за кризиса

Седокова, Макеева, Кортнев остались без средств к существованию из-за кризиса
В начале марта звезды отечественного шоу-бизнеса отменили свои гастроли и выступления. Многие артисты посчитали — сейчас не лучшее время для заработка. Однако некоторые признались, что из-за всеобщего карантина совсем остались без средств к существованию.

Анна Седокова призналась в личном блоге, что ее бизнес терпит убытки. Недавно певица запустила собственную коллекцию домашней одежды, однако покупателей не так много. «Я знаю, что я вам, наверное, уже надоела своей одеждой, но в последнюю неделю мой малый бизнес, да и наверное бизнес, находимся в полном ауте. Огромные компании, с большими оборотами, увольняют своих сотрудников, а для меня самое ценное — это мои коллеги, моя удивительная команда», — написала экс-участница «ВИА Гра».

По словам исполнительницы, она боится потерять команду, потому что ей нечем платить. «Концертов у меня нет и в ближайшее время не предвидеться и перекрыть нечем. Я знаю, что это время нам дано, чтобы переосмыслить многие вещи, но я люблю свою работу и я не представляю, что будет дальше. Больше всего я переживаю за них, за моих», — добавила артистка.

Анастасия Макеева также не стала скрывать от поклонников трудное финансовое положение. Несмотря на это, актриса пообещала не отчаиваться и призвала других не опускать руки. «Мы сейчас все в одном положении, я потеряла все источники дохода раньше, чем в стране объявили самоизоляцию. И до осени мне ничего не светит. Надежда на друзей, что поддержат. Если я не сижу и не скулю, как вы, это не значит, что у меня нет проблем. Всю жизнь я работала и никогда не обвиняла никого в своем положении. Сейчас я в гостях, живу у друзей, чтоб жить нам было смелей и веселей. Не имей сто рублей, а имей сто друзей», — разоткровенничалась артистка. 

По каким причинам звезда лишилась крыши над головой — неизвестно. На вопросы поклонников Анастасия пока не отвечает. 

Алексей Кортнев переживает не лучший период в своей жизни. По словам певца, он живет с семьей на отложенные деньги. «Работа у нас остановилась намертво. Как отменили концерты, никаких поступлений в бюджет нет. Значит, проедим что накопили. А потом еще заработаем», — заявил лидер группы «Несчастный случай».

К слову, артист не отчаивается и старается во всем искать положительные стороны. «Наша семья в социальных сетях запустит челлендж «Отжимаемся на один раз больше!» Вот наступит 3 апреля — отожмемся 3 раза. Наступит 30 апреля — 30 раз. Еще мы с участниками группы записываем песни на смартфоны. Каждый из своего дома. Потом все собирают воедино и выпускают на нашем канале в YouTube. Главное, чтобы денег хватило», — отметил Алексей.

И Анна Семенович сообщила, что потеряла достаточно денег из-за коронавируса. Певица рассказала, что рекламный контракт, на который она рассчитывала, заморозили. Поэтому исполнительница осталась без средств, которые планировала вложить в развитие бизнеса. «Моему расстройству не было предела. Сначала я была в шоке, потом злилась и даже немного всплакнула. Кто знает, может, контракт разморозят?» — с надеждой спросила Анна.

Стас Пьеха тоже решил пооткровенничать с фанатами и сообщил, что огорчен сложившейся ситуацией. Артист отменил ближайшие концерты, однако он считает — здоровье важнее всего. «Из-за пандемии коронавируса у меня перенеслось несколько концертов по России — в Смоленске, Рязани, Воронеже, в Беларуси. Конечно, я опасаюсь этого вируса, принимаю препараты, стимулирующие иммунную систему, по максимуму соблюдаю гигиену, дезинфицирую руки, телефон санитайзером, меньше стараюсь посещать места массового скопления и общепиты», — заявил певец.

Фото: Legion-Media

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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