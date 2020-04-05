Селена Гомес страдает от биполярного расстройства

Влада Некрасова

Известно, что певица несколько лет пытается побороть депрессию и тревогу. А на днях, Селена призналась, что ее психическое состояние заметно ухудшилось. Гомес обратилась за помощью к медикам, которые выявили у нее серьезное расстройство.

27-летняя Селена Гомес рассказала о проблемах со здоровьем во время прямого эфира в Instagram. По словам исполнительницы, о диагнозе ей сообщили врачи одной из лучших психиатрических клиник Америки, где она уже давно наблюдается. Оказалось, что Гомес страдает от биполярного расстройства, которое с годами начало прогрессировать.

Из-за недуга Селена переживает частые смены настроения и перепады энергии, когда приступы активности сменяются вялостью, нежеланием вставать с кровати и депрессивными эпизодами. Не исключено, что тревожность, с которой давно столкнулась артистка, стала побочным эффектом от основного заболевания.

К слову, сама Гомес рада, что, наконец, выяснила причину, по которой она испытывала сильный дискомфорт и недомогание. Селена отметила, что теперь, зная все нюансы, ей будет легче справляться с нестабильными состояниями.

«Когда у меня есть много информации, это действительно помогает, это не пугает меня, когда я знаю, что это такое. Когда я была помладше, я боялась грозы, и мама купила мне всевозможные книги о грозах, сказав: «Чем больше ты будешь узнавать о них, тем меньше будешь бояться». Это сработало», — заявила артистка.

Напомним, что впервые тяжелые душевные переживания появились у исполнительницы из-за другого заболевания — волчанки. На этом фоне у Гомес развились панические атаки. В 2017 году Селена перенесла трансплантацию почки, после чего оказалась в психиатрическом учреждении. «В прошлом году мне было ужасно тяжело ментально и эмоционально. Я была не в состоянии улыбаться или просто вести обычную, нормальную жизнь. Мне казалось, что вся моя боль и вся моя тревога обрушились на меня в одно мгновение, и это был один из самых страшных моментов в жизни», — делилась звезда.

Усугубили ситуацию и отношения певицы с Джастином Бибером. По признанию Селены, молодой человек регулярно морально изводил ее. «Я действительно стала жертвой эмоционального насилия. Я поняла это, только когда окончательно повзрослела. Мне бы не хотелось провести остаток своей жизни в разговорах об этом, но я правда горжусь тем, что теперь стала сильнее, чем когда-либо, и смогла найти способ с достоинством выйти из этой ситуации», — рассказывала Селена радиостанции National Public Radio.

После расставания с Бибером звезда осознала, что неверно трактовала любовь, считая токсичность ее естественным проявлением. Сейчас Гомес не намерена тратить времени на бесполезные ссоры и выяснения. Певица планирует заняться собственным здоровьем, а также поиском адекватного партнера для отношений.

Фото: Getty Images, Legion-Media