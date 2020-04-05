Семья Ивана Охлобыстина на карантине из-за положительного анализа на коронавирус: "Легли в дрейф на 14 дней"
Актер Иван Охлобыстин подтвердил, что вся его семья находится на карантине из-за того, что у старшей дочери, 24-летней Анфисы, обнаружен коронавирус.
Все, легли в дрейф на 14 дней! Всем здоровья и оптимизма! Все, что не убивает нас, делает нас сильнее!
— прокомментировал он новость в инстаграме.
Как сообщили российские СМИ, старшая дочь Ивана Охлобыстина и его жены Оксаны вместе с другими членами семьи находится дома: ее не положили в больницу, но вся семья будет жить в режиме самоизоляции.
Думаю, что лучшее, что можно сделать, — это сидеть дома и читать книги. Обернем наш позорный недуг в подвиг,
— написал Охлобыстин в соцсети.
У Ивана и Оксаны Охлобыстиных шестеро детей, двое сыновей и четыре дочери.