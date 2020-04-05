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Семья Ивана Охлобыстина на карантине из-за положительного анализа на коронавирус: "Легли в дрейф на 14 дней"

Семья Ивана Охлобыстина на карантине из-за положительного анализа на коронавирус: "Легли в дрейф на 14 дней"

Актер Иван Охлобыстин подтвердил, что вся его семья находится на карантине из-за того, что у старшей дочери, 24-летней Анфисы, обнаружен коронавирус.

Все, легли в дрейф на 14 дней! Всем здоровья и оптимизма! Все, что не убивает нас, делает нас сильнее!

— прокомментировал он новость в инстаграме.


Иван Охлобыстин с семьей и медиками

Как сообщили российские СМИ, старшая дочь Ивана Охлобыстина и его жены Оксаны вместе с другими членами семьи находится дома: ее не положили в больницу, но вся семья будет жить в режиме самоизоляции.

Думаю, что лучшее, что можно сделать, — это сидеть дома и читать книги. Обернем наш позорный недуг в подвиг,

— написал Охлобыстин в соцсети.

У Ивана и Оксаны Охлобыстиных шестеро детей, двое сыновей и четыре дочери.


Иван Охлобыстин
# Новости на сегодня / Шоу-бизнес
По материалам: spletnik.ru

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