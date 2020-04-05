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Силуанов оценил готовность России к экономическим изменениям

Силуанов оценил готовность России к экономическим изменениям
Министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия готова к этапу "новой реальности", который грядет в экономике.

Глава Минфина отметил, что распространение коронавируса влияет не только на нефтяную отрасль.

"Для нас это как бы новая реальность, тем не менее, мы к этой реальности готовы, накоплен достаточный запас золотовалютных резервов у Центрального Банка и резервов правительства, которых будет достаточно, чтобы отреагировать на все изменения, которые происходят в экономике и в бюджете", — подчеркнул Силуанов в эфире телеканала "Россия 1".


сообщило, что в РФ изучили стресс-сценарий снижения спроса на нефть.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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