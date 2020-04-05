Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » СМИ предупредило о новом виде мошенничества из-за коронавируса

СМИ предупредило о новом виде мошенничества из-за коронавируса

СМИ предупредило о новом виде мошенничества из-за коронавируса
Ситуация с распространением коронавируса породила новый вид мошенничества, пишет "Российская газета".

Отмечается, что на подъездах жилых домов в ряде городов страны, включая Москву, появились объявления о том, что "в связи со вспышкой вирусной инфекции в ближайшие десять дней в квартирах вашего дома будет проводиться санитарная обработка, дезинфекция квартир и лестничных клеток".

В управе Дмитровского района российской столицы, в котором также развешивали такие сообщения, заявили, что не имеют к ним отношения. По словам собеседников газеты, работы проводят только в местах общего пользования, а не в квартирах.


В ведомстве также подчеркнули, что всю информацию о каких-либо мероприятий по дому можно узнать по телефону диспетчерской службы города.

# Россия
По материалам: ria.ru

Последние новости

СМИ предупредило о новом виде мошенничества из-за коронавируса
СМИ предупредило о новом виде мошенничества из-за коронавируса
Трамп назвал основу экономического благосостояния России
Трамп назвал основу экономического благосостояния России
Президент Эстонии: Не надо помогать российской пропаганде во время эпидемии
Президент Эстонии: Не надо помогать российской пропаганде во время
ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными
ЦБ разъяснил, что кредитные каникулы не будут бесплатными
Собчак рассказала о времени истероидов из-за коронавируса
Собчак рассказала о времени истероидов из-за коронавируса
Стало известно о подозрении на коронавирус у главы скорой помощи Москвы
Стало известно о подозрении на коронавирус у главы скорой помощи
В Карелии продлили режим самоизоляции
В Карелии продлили режим самоизоляции
Не платящих микрокредиты россиян попросили не наказывать
Не платящих микрокредиты россиян попросили не наказывать
Market Watch: Сделка России и Саудовской Аравии не получится без США
Market Watch: Сделка России и Саудовской Аравии не получится без США
В США соотечественники собирают деньги для застрявших в стране россиян
В США соотечественники собирают деньги для застрявших в стране россиян
Блогер Алина Акилова потеряла ребенка
Блогер Алина Акилова потеряла ребенка
Что можно и что нельзя делать на Благовещение в 2020 году
Что можно и что нельзя делать на Благовещение в 2020 году

Топ на сегодня

В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом
В Москве произошел резкий скачок количества зараженных коронавирусом
Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать форму в изоляции
Упражнения, онлайн-тренировки и фитнес-приложения: как поддерживать
В Китае коронавирус остался у 2 процентов граждан
В Китае коронавирус остался у 2 процентов граждан
Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
Малышева рассказала о борьбе сына с коронавирусом в США
Миронов призвал губернаторов уйти в отставку из-за коронавируса
Миронов призвал губернаторов уйти в отставку из-за коронавируса

Еще по теме

Озвучено, на что на самом деле жители Астрахани и области жалуются в МЧС
СМИ: Кабмин РФ отказался запретить курение у подъездов
Роспотребнадзор приготовился к борьбе с распространением коронавируса
В МАЦ из-за коронавируса проводят усиленную дезинфекцию вертолетов