СМИ предупредило о новом виде мошенничества из-за коронавируса

Влада Некрасова

Ситуация с распространением коронавируса породила новый вид мошенничества, пишет "Российская газета".

Отмечается, что на подъездах жилых домов в ряде городов страны, включая Москву, появились объявления о том, что "в связи со вспышкой вирусной инфекции в ближайшие десять дней в квартирах вашего дома будет проводиться санитарная обработка, дезинфекция квартир и лестничных клеток".

В управе Дмитровского района российской столицы, в котором также развешивали такие сообщения, заявили, что не имеют к ним отношения. По словам собеседников газеты, работы проводят только в местах общего пользования, а не в квартирах.

В ведомстве также подчеркнули, что всю информацию о каких-либо мероприятий по дому можно узнать по телефону диспетчерской службы города.