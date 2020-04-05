СМИ сообщило о подозрении на коронавирус у главы скорой помощи Москвы

Алексей Вольцев

Глава скорой помощи Москвы Николай Плавунов мог заразиться новым коронавирусом, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что медик самоизолировался в своем рабочем кабинете. По информации телеканала, тестирование на COVID-19 у врача провели после того, как подозрение на коронавирусную инфекцию возникло у первого заместителя Дмитрия Гаврилова и заместителя по медицинской части Георгия Введенского. Результаты проверки пока не уточняются.

Сообщается также, что тестирование проводится и у других руководителей столичной скорой.

ВОЗ, в мире свыше миллиона человек заразились коронавирусом, более 50 тысяч пациентов скончались.