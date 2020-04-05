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СМИ сообщило о подозрении на коронавирус у главы скорой помощи Москвы

СМИ сообщило о подозрении на коронавирус у главы скорой помощи Москвы
Глава скорой помощи Москвы Николай Плавунов мог заразиться новым коронавирусом, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Отмечается, что медик самоизолировался в своем рабочем кабинете. По информации телеканала, тестирование на COVID-19 у врача провели после того, как подозрение на коронавирусную инфекцию возникло у первого заместителя Дмитрия Гаврилова и заместителя по медицинской части Георгия Введенского. Результаты проверки пока не уточняются.

Сообщается также, что тестирование проводится и у других руководителей столичной скорой.


ВОЗ, в мире свыше миллиона человек заразились коронавирусом, более 50 тысяч пациентов скончались.
# Россия
По материалам: ria.ru

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