Собчак рассказала о времени истероидов из-за коронавируса

Вадим Карасев

Ксения СобчакФото: @xenia_sobchak

Телеведущая Ксения Собчак заявила, что в связи с распространением коронавируса в мире пришло время истероидов — тех, кто и раньше переживал за судьбу человечества. Об этом она рассказала в публикации в Instagram.

«Увы, время истероидов», — отметила она. По словам журналистки, теперь люди, годами рисовавшие апокалиптические сценарии, «получают ежедневную подпитку своей истерики из жизни».

Собчак подчеркнула, что перестало быть нормой относиться с юмором к происходящему и помнить, что «время нашей жизни — миг». «А жаль», — заметила она.

По мнению ведущей, когда закончится эпидемия, у людей вернется интерес к главным вопросам бытия. «Человечество, которое так легко и быстро ответило на важнейший философский вопрос, постановив, что жизнь важнее свободы, просто обязано осмыслить свой выбор и найти ему объяснение», — заключила Собчак.

Ранее журналистка рассказала, что зараженный коронавирусом певец Лев Лещенко был на праздновании дня рождения сестры продюсера Игоря Крутого. По словам Собчак, из-за этого «в тусовке шоу-бизнеса произошел переполох».

Коронавирус подозревали у матери Собчак, члена Совфеда Любови Нарусовой. Ее госпитализировали в больницу в Коммунарке. Первый тест на вирус показал отрицательный результат. По словам ведущей, она не контактировала с матерью. При этом Собчак посещала это медицинское учреждение ранее для съемок передачи на Первом канале.