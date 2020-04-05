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Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за коронавируса

Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за коронавирусаСергей СобянинФото: Максим Мишин / РИА Новости

Мэр Москвы Сергей Собянин объяснил жесткие меры в Москве из-за распространения коронавируса в эфире телеканала «Россия 1».

По оценке Собянина, Москва находится в самой высокой группе риска среди регионов России. Через столицу проехало большое количество людей, в том числе и посетившие заграницу, пояснил он, связав этот факт с большим количеством заболевших в городе. Исходя из этого, власти принимают максимально жесткие решения, так как они необходимы для профилактики, добавил мэр.

2 апреля городские власти продлили до 1 мая все ограничения, действующие в Москве из-за распространения коронавируса. Гражданам разрешили покидать дома только в случаях, прописанных в указе главы города. Движение личного и коммерческого автотранспорта в столице пока не приостановлено и не запрещено.

В тот же день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что не стал вводить в городе пропускной режим из-за коронавируса, так как на текущей неделе горожане «ведут себя корректно».

# Россия
По материалам: lenta.ru

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