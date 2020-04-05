Сонный Джо Байден и его болельщики из глубинного государства — Хови Карр

Лидия Мартынова

За информационным потоком «коронавируса» как-то стало отходить на второй или даже третий план то, что в Соединенных Штатах продолжается президентская гонка. О том, какой она принимает характер, можно судить по одному короткому скетчу «Сонный Джо Байден и его болельщики из глубинного государства», опубликованному изданием «Бостон Джеральд» за авторством колумниста Хови Карра.

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Сонный Джо Байден и его болельщики из глубинного государства

Хови Карр

Как сонный Джо Байден держится в своем собственном доме престарелых в Делавэре? — спрашиваете вы.

Это то, что мы можем узнать из недавних интервью кандидата от демократов его обморочным, слюнявым помощникам в альт-левых СМИ, и весь диалог гарантирован дословно.

Его информируют о Великой чуме, «вирусе Лухань», который возник в Китае, в «провинции Лухань». (Не Ухань, а Лухань.)

Он проводит много времени, перечитывая своего любимого ирландского поэта, «Симуса Хейни». (В отличие от Шеймаса Хини, очевидно.)

Он говорит каждый день про своих «пятерых внуков». (На самом деле, у него их шесть, когда он говорит, видимо, забыв о внуке его склонного к крэку сына Хантера, рожденного стриптизершей в Арканзасе, а теперь у него есть и седьмой.)

В основном он занят «мозговым штурмом», если можно использовать слово «мозг» в одном предложении с «Джо Байден».

«Я буквально по телефону по крайней мере три-четыре часа в день со своей командой разговариваю о детальной implemecation».

Implemecation? Это необходимо, особенно если количество случаев вируса в Лухани растет «expodentially».

«Как нам получать деньги? Где нам это делать?»

Это вечный вопрос, который гремел на протяжении тысячелетий, не так ли? И что же нам делать? Особенно здесь — в «Соединенных Штатах Америки».

Дядя Джо дает интервью только демократической прессе, а это почти всё газеты. Очень немногие из его телевизионных выступлений живут в прямом эфире — продюсерам-демократам нужно время, чтобы очистить дедушку Симпсона от переднего плана, от поворотов, съемок в профиль и буквального хождения от камеры, пока она катится.

Но он все еще тявкает бессвязно, если не репортерам, то по крайней мере знаменитостям из «списка Би», которые засыпали его десятками подобострастных вопросов на прошлой неделе.

Однако ни один из этих его болельщиков из глубинного государства не осмелился спросить о недавних обвинениях одной из его бывших помощниц — некой Тары Рид, в том, что он прижал ее к стенке, просунул руку под ее платье и пощупал ее в 1993 году.

А потом, когда она отказала ему, вспоминает она, сонный Джо сказал ей: «Да ладно тебе, парень, я слышал, что нравлюсь тебе!»

Звучит вполне правдоподобно, не так ли? Конечно, гораздо больше, чем обвинения, скажем, Джулии Светник или Кристины Блейзи Форд. И все же все демократы, включая Джо Байдена, читают нам лекции о том, что мы должны верить всему, что каждая женщина говорит о любом парне, ну, по крайней мере, если он республиканец.

С другой стороны, Байдену позволено возвращаться на ту же старую почву, снова, снова и снова. Например, он любит поговорить о законе об оборонном производстве. Конечно, кое-что он должен понимать, пробыв в Сенате в течение каких-то 36 лет? Вот он с Джимми Киммелом, э-э Фэллоном — одним из тех взаимозаменяемых ночных «комиков», во всяком случае.

— Некоторое время назад я э-э… Джимми… я… я сказал, что он должен принять участие в том, что это… этот закон о национальной обороне, который там есть, этот закон о защите производства, который называется, и он делает президента, дает ему полномочия идти в промышленность… у него есть власть делать это в соответствии с законом, на который я только что ссылался.

Позвольте нам процитировать вас по этому поводу, мистер Симпсон, э-э, вице-президент.

«Мы знаем, что если у вас есть социальная дистанция на ранней стадии и вы продолжаете ее продвигать, то на самом деле она уменьшает и сглаживает эту кривую и люди становятся, ну вы знаете, быстрее, чем раньше».

Быстрее, чем раньше! — А ты говоришь…

По словам сонного Джо, мы должны извлечь из уроков других стран то, что ждет нас впереди на кривой чумы.

«Мы должны быть уверены, что сможем проследить за ними, как это было в Южной Корее, э-э, сбить цифры, проследить за теми, кто заражен, с кем они говорили, с кем они не говорили, с кем они вступили в контакт, чтобы мы могли отследить его обратно, чтобы он не заболел снова, но вы заметили, что большинство штатов движется в этом направлении».

Мы должны попытаться отследить всех, с кем не разговаривали те, кто дал положительный результат теста? Это будет нелегко, даже для Теннесси. Может быть, нам всем стоит просто обратиться к нашим соседям, мистер вице-президент, ну вы знаете, как это делает Фэллон или Киммел.

«Я имею в виду, что ты делаешь это… я имею в виду, что это просто люди, которых ты знаешь… я, я, когда я начал баллотироваться в президенты на этот раз».

Одно достижение — вечно сонный Джо на этой неделе не называл Чарли Бейкера «Чарли Паркером», а просто «губернатором Массачусетса».

Тем временем, когда вы будете на карантине в эти выходные, постарайтесь следить за мячом и никогда не переставайте задавать этот самый важный вопрос: «И что же нам делать?»

Howie Carr. Sleepy Joe Biden and the Deep State cheerleaders // https://www.bostonherald.com/2020/04/02/sleepy-joe-biden-and-the-deep-state-cheerleaders/