Советы от звезд: Юлия Снигирь, Тина Канделаки, Рита Дакота и другие делятся рецептами "карантинных" блюд

Вадим Карасев

В то время как одни до сих пор маются от безделья и не знают, чем себя занять на карантине, другие появившееся наконец свободное время проводят с пользой: читают книги, занимаются спортом и осваивают кулинарное мастерство. Инстаграм, который остается едва ли не главным средством связи с внешним миром, за последний месяц превратился в сборник онлайн-тренировок и рецептов различных блюд — половники и ложки в руки взяли даже те, кто раньше за готовкой замечен не был. Знаменитости, которые тоже вынуждены соблюдать карантин, из светских львиц превратились в настоящих домохозяек и теперь экспериментируют на кухне и практикуют свои кулинарные навыки. Какие блюда дома готовят Юлия Снигирь, Тина Канделаки, Кайли Дженнер и другие звезды, рассказываем в нашем материале.

Юлия Снигирь

36-летняя российская актриса признается, что готовить на самом деле очень любит и в основном придерживается правильного питания. Хотя простота и быстрота в приготовлении блюд для нее не менее важны. Так что всем, кто не любит часами стоять у плиты, рецепт Юлии придется по душе.

Мой самый простой рецепт на все времена: берем баклажаны, режем их вдоль (толщина — на ваш вкус, я предпочитаю примерно в один сантиметр). Не используем никакого масла, не солим, чтобы баклажаны не дали лишний сок. Обжариваем на гриле. Только после этого солим и смазываем топленым сливочным маслом (кто не знает — оно очень полезное). Сверху посыпаем мелко нарезанным чесноком. Все! Можно следом сделать стейк из мяса или рыбы, займет всего пять минут. В общем, я за простоту и скорость, как вы поняли,

— делится Снигирь.





Тина Канделаки

Тина Канделаки известна своей любовью к спорту — спуску себе телеведущая не дает и активно занимается им даже на карантине. Однако у всех нас есть свои слабости, и Тина не исключение.

На траве и рыбе карантин не пересидеть,

— справедливо отмечает она.

На завтрак, который 44-летняя Тина назвала "царским", телеведущая советует побаловать себя гамбургером, картошкой, жареными сардельками и кока-колой. Впрочем, поверить в то, что Канделаки действительно все это съела, сложно — съемка прерывается после первого же ее укуса. Подозреваем, что по ту сторону камеры наверняка притаилась тарелка с овсянкой.

Рецепт

1. Нарезаем 300 г молодой картошечки и обжариваем ее с луком на подсолнечном масле. Для вкуса обязательно добавьте 100 г сливочного!

2. Гамбургер. Берем булочки с кунжутом. Обжариваем котлету до корочки. Смазываем булку кетчупом и майонезом, выкладываем все в следующем порядке: лист салата, котлету, сыр, лук (побольше), нарезанные томаты, соленые огурцы и вторую булку, смазанную кетчупом и майонезом.

3. Обжариваем сардельки до корочки.

Ну а кола, как известно, это свобода. Ее нам сейчас ох как не хватает.

Приятного аппетита)





Надежда Оболенцева

Похвастаться прекрасной фигурой может и Надежда Оболенцева — жена Резо Гигинеишвили практикует йогу и пилатес и не собирается забрасывать занятия на карантине. Но если вы думаете, что в рационе Надежды одни лишь огурцы да помидоры, то вы ошибаетесь! Тут вам и картошка, и хлеб, и соленья — 36-летняя Оболенцева признается, что ест все, что "ей вкусно".





Итак! Картошка, морковка, огурчик, помидорчик, снова огурчик, перчик, кукуруза, яйцо, гренки из хлеба и тунец. Посолить и поперчить. И лопнуть,

— комментирует Надежда.

В общем, проще простого, а как красиво и аппетитно выглядит!

Ника БелоцерковскаяИнстаграм Ники Белоцерковской давно является "настольной книгой рецептов" для всех любителей кулинарии, а сейчас ее блог актуален как никогда. Правда, рассчитывать на простые и быстрые блюда, которые любит готовить Юлия Снигирь, не приходится — рецепты Белоцерковской скорее подойдут для продвинутых кулинаров. Но почему бы не попробовать повысить свои навыки в этом деле? Спешить все равно некуда.

Это рецепт по мотивам рецепта "Утка с соусом из вишни" великого Раймона Блана. Вполне традиционная вещь. С вполне традиционным ароматическим сопровождением в виде пряностей, агрессивных, кондитерских по тону, вроде корицы и бадьяна, конечно, с вином — красным. Но где же взять во Франции и Англии вишню? Поэтому мы будем готовить его из всех найденных нами в окрестностях красных ягод. Так как главный ключ к удивительному вкусу этого соуса не в очевидных проявлениях, а в небольшом количестве яблок, которые составляют настоящую душу этого соуса. Они объединяют весь ансамбль, от ягод до корицы,

— делится 49-летняя Ника.

В общем, рецепт (целиком его можно прочитать в инстаграме Белоцерковской), скажем так, весьма замысловат, но результат наверняка будет того стоить.





Ника Белоцерковская

Кайли Дженнер

Страсть к готовке проснулась и у 22-летней основательницы бьюти-империи Кайли Дженнер! Вместе со своей старшей сестрой Ким Кардашьян она решила приготовить лимонный пирог. Рецепт, увы, утаила, но пошаговыми снимками поделилась.









Мария КожевниковаЕсли у вас, как у Марии Кожевниковой, есть дома дети и вы не знаете, чем их порадовать под конец дня, приготовьте вафли! Быстро, вкусно и весело!





Хотите вкусный и веселый ужин за 12 минут? Классические вафли. Поехали! Готовим вместе с детьми! Наши простые и сладкие классические вафельки. Единственная проблемка, что взрослым может ни одного кусочка не остаться,

— сетует 35-летняя Кожевникова.

Юлия Бордовских

Если следовать рекомендациям Юлии Бордовских, то можно не бояться поправиться после карантина. Телеведущая выбирает максимально полезную пищу, которая не навредит фигуре.

Цветная капуста, безусловно, один из моих фаворитов, но запеченная цветная капуста — это высший уровень эстетического блаженства! Если еще учесть все ее суперполезные свойства (она относится к крестообразным овощам, о пользе которых я писала) и простоту приготовления, то перед вами явная королева! Короче, удивите себя и свою семью!

— говорит 50-летняя звезда.

Данный рецепт рассчитан на 5—6 порций. Ингредиенты: один кочан цветной капусты, две столовые ложки оливкового масла, одна столовая ложка сушеной паприки, 1/2 чайной ложки морской соли, 1/4 чайной ложки черного перца, сок целого лимона, зелень. Способ приготовления. С помощью ножа отделить кочан от ножки. Взять широкий противень, смазать его маслом, выложить кочан капусты соцветиями вверх. Посыпать соцветия приправами и смазать оливковым маслом с лимонным соком. Выпекать 50—60 минут при температуре 180—200 градусов — до того, как капуста приобретет красивый коричнево-золотой оттенок.





И по многочисленным просьбам рецепт соуса, который можно использовать для всех овощных готовых блюд! Один авокадо, пучок петрушки, пучок мяты, 1/4 сладкого красного перца, две столовые ложки тахини, сок двух лимонов, одна столовая ложка оливкового масла, щепотка соли и перца. Отправляйте все в блендер! И наслаждайтесь!

— добавляет Юлия.





Юлия Бордовских

Рита Дакота

Рецепт 30-летней Риты Дакоты подойдет для веганов (или же постящихся). Сама певица употребляет пищу животного происхождения, а вот ее новый бойфренд — нет, так что приходится выкручиваться. Так, Дакота приготовила пасту болоньезе, использовав фарш из соевого мяса.









Гвинет Пэлтроу

Вегетарианка Гвинет Пэлтроу наглядно показала, как приготовить овощную паэлью. 47-летняя актриса сначала обжаривает овощи, затем добавляет к ним рис, заливает блюдо овощным сиропом, а после тушит. В конце, когда блюдо почти готово, она выкладывает на сковороду артишоки и зеленый горошек и еще несколько минут томит вcе это под крышкой.





Артем Королев

Сладкоежкам на заметку! Готовим чизкейк по рецепту Артема Королева.

Мы не можем ходить в рестораны, но мы можем сделать ресторан у себя дома,

— отмечает 31-летний телеведущий.⠀

Итак, записываем, что понадобится.

Малиновый соус: немного воды, одна чайная ложка кукурузного крахмала, 200 граммов малины (свежей или замороженной, две столовые ложки сахара. Основа: 20 штук печенья Oreo, пять столовых ложек сливочного масла (растопленного). Начинка: 170 граммов белого шоколада (рубленого), 170 граммов крем-сыра (можно маскарпоне или рикотту), 450 граммов сахара, 60 граммов муки, одна столовая ложка соли, 1/8 чайной ложки экстракта ванили, 2 яйца (комнатной температуры), одна столовая ложка сока лимона.





Артем Королев

Приготовление. Начните с соуса. Смешайте столовую ложку воды и крахмал. Начните готовить малину. Когда закипит, добавьте немного сахара и крахмальный раствор. Кипятите минут пять—семь, пока соус не загустеет. Затем процедите и полностью охладите. Разогрейте духовку до 177 градусов. Разбейте в блендере печенье, затем смешайте с растопленным маслом. Выложите дно емкости для выпекания. У вас получится основа для чизкейка. Отправьте в духовку и выпекайте минут восемь. Растопите в микроволновке шоколад. Взбейте в миске крем-сыр и сахар на средней скорости минуты две. Добавьте муку, лимонный сок, ваниль, соль и взбейте. Добавьте поочередно яйца (взбивая после каждого на средней скорости), вмешайте шоколад. Вылейте часть смеси на основу для чизкейка, затем добавьте немного соуса. Долейте остатки начинки и разбрызгайте сверху остатки соуса. Возьмите зубочистку и сделайте узор. Выпекайте 32—36 минут. На 20-й минуте накройте верх фольгой, чтобы он не пригорел. Охладите чизкейк при комнатной температуре, затем поставьте на несколько часов в холодильник. И только после этого его можно разрезать,

— советует Артем.





Любовь Успенская

"Здоровое питание — залог всего", — считает Любовь Успенская, и с этим нельзя не согласиться. 66-летняя певица поделилась простым рецептом приготовления рыбы.

Семгу замариновала в оливковом масле с добавлением сока лимона, трав (в виде тимьяна и розмарина) и специй по вкусу. Обжарила на медленном огне под крышкой. И в считаные минуты блюдо готово.





Подавать такое блюдо она посоветовала с лобио с томатным пюре и стручковой фасолью. Для пикантности и аромата Успенская рекомендует добавить кинзу и чеснок.





Ирина Дубцова

38-летняя Ирина Дубцова рекомендует в эти непростые времена печь! Но не торты и пироги, а "полезный хлеб". Например, из тыквы.

Даже я себе кусочек позволила — с таким удовольствием вся семья его ела. Не вешать нос и приятного аппетита!

— желает она всем и делится видеорецептом.

Изета Гаджиева

Еще одним полезным блюдом поделилась Изета Гаджиева. В его составе — крайне полезная крупа киноа и овощи.

Киноа замачивается на час в воде комнатной температуры. После — промыть несколько раз и слить воду. Налить воды на сантиметр выше крупы и варить до готовности минут пять-семь. Ингредиенты для дополнения: морковь, цветная капуста, болгарский перец, кабачок, лук. Все эти ингредиенты на медленном огне в оливковом масле пожарить совсем чуть-чуть. Чтобы были полусвежие, слегка хрустящие. Из специй добавить для пикантности лучше карри и куркуму. Далее все это смешивается на сковородке с уже готовым киноа. И полезное блюдо готово,

— рассказывает она.





Дарья Михалкова

Призывает не пускаться во все тяжкие во время карантина и 40-летняя Дарья Михалкова, которая тоже ратует за ЗОЖ.

Ловите мой фирменный салат для сохранения формы. Листья шпината, брокколи, цветная капуста, тыква, пророщенная зеленая гречка, проростки фасоли, огурец, авокадо, ядра конопли и льняной жмых (можно и без них). Все овощи кладу в салат сырыми! Все режем средними кусочками, тыкву тру на терке, заправляем льняным или любым другим маслом с лимоном, добавляем розовую гималайскую соль и вуаля! Ах, да! Забыла! В бокале гранатовый сок! И да, готовить обязательно под музыку, пританцовывая!

— заряжает она позитивом поклонников.





Дарья Михалкова

Кулинарный бум на карантине настиг и других звезд. Рецепты они хоть и не раскрывали, но снимками с результатами своей работы на кухне поделились!

А вы что готовите на карантине?









Кьяра Ферраньи





Эмбер Херд: "Мой первый опыт приготовления домашнего хлеба"





Наталья Водянова с детьми