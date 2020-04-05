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Список системообразующих предприятий России утвердят 10 апреля

Список системообразующих предприятий России утвердят 10 апреля
Окончательный список системообразующих российских предприятий будет утвержден 10 апреля, сейчас работа по нему продолжается, заявили РИА Новости в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"Итоговой список системообразующих предприятий для осуществления финансового мониторинга и проведения стресс-тестирований будет утвержден в пятницу", - сообщили в секретариате.

"Список системообразующих предприятий сформирован на основании следующих критериев: предложения профильных министерств, а также оборот предприятий и численность сотрудников. В настоящее время список дорабатывается при участии региональных властей всех субъектов РФ", - добавил собеседник агентства.

По его словам, обратная связь от губернаторов уже поступает. Список дополняется и корректируется в оперативном режиме. "Финальный список системообразующих предприятий будет утвержден 10 апреля на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики", - заключил собеседник агентства.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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