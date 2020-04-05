Список системообразующих предприятий России утвердят 10 апреля

Алексей Вольцев

Окончательный список системообразующих российских предприятий будет утвержден 10 апреля, сейчас работа по нему продолжается, заявили РИА Новости в секретариате первого вице-премьера Андрея Белоусова.

"Итоговой список системообразующих предприятий для осуществления финансового мониторинга и проведения стресс-тестирований будет утвержден в пятницу", - сообщили в секретариате.

"Список системообразующих предприятий сформирован на основании следующих критериев: предложения профильных министерств, а также оборот предприятий и численность сотрудников. В настоящее время список дорабатывается при участии региональных властей всех субъектов РФ", - добавил собеседник агентства.

По его словам, обратная связь от губернаторов уже поступает. Список дополняется и корректируется в оперативном режиме. "Финальный список системообразующих предприятий будет утвержден 10 апреля на заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики", - заключил собеседник агентства.