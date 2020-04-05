США и Канада могут ввести пошлины на нефть из России

Вадим Карасев

Соединенные Штаты и Канада рассматривают возможность обложения пошлиной нефти из России и Саудовской Аравии, пишет Financial Times, ссылаясь на властей канадской нефтедобывающей провинции Альберта.

Как стало известно СМИ, таким образом политики намерены добиться окончания ценовой войны и заключения новой картельной сделки. Премьер-министр Альберты Джейсон Кенни рассказал, что в этом случае предприятия региона тоже пойдут на сокращение добычи.

Согласно канадскому законодательству, власти провинции могут сами устанавлвиать правила добычи нефти, однако в случае, если будет выбран вариант с пошлинами, это потребует согласования с центральными властями в Оттаве.

Ruposters писал, что американские нефтяники ранее потребовали санкций против Саудовской Аравии – так, крупнейший в Северной Америке НПЗ Motiva, принадлежащий саудитам, может столкнуться с запретом на закупку саудовской же нефти.