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США обвинят Россию в "недостаточной помощи", заявил политолог

США обвинят Россию в "недостаточной помощи", заявил политолог
После окончания эпидемии коронавирусной инфекции в США и Италии Россию обвинят в недостаточной помощи этим странам, заявил политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".

По его словам, благодарность россиянам, в частности, от американского президента Дональда Трампа за медицинское оборудование не должна внушать оптимизма, поскольку это временное явление.

"Эта эпидемия пройдет и начнется: "Вы, русские, нам плохо помогали, небыстро помогали, неверно помогали и, вообще, вы опять во всем виноваты", — сказал он.


Нью-Йорк прибыл самолет Ан-124 с грузом из России. Посол в США Анатолий Антонов ранее сообщил, что на борту самолета необходимые для спасения американцев оборудование, дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы.
# Россия
По материалам: ria.ru

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