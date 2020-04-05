США обвинят Россию в "недостаточной помощи", заявил политолог

Алексей Вольцев

После окончания эпидемии коронавирусной инфекции в США и Италии Россию обвинят в недостаточной помощи этим странам, заявил политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".

По его словам, благодарность россиянам, в частности, от американского президента Дональда Трампа за медицинское оборудование не должна внушать оптимизма, поскольку это временное явление.

"Эта эпидемия пройдет и начнется: "Вы, русские, нам плохо помогали, небыстро помогали, неверно помогали и, вообще, вы опять во всем виноваты", — сказал он.

Нью-Йорк прибыл самолет Ан-124 с грузом из России. Посол в США Анатолий Антонов ранее сообщил, что на борту самолета необходимые для спасения американцев оборудование, дезинфицирующие средства, очки, маски и респираторы.