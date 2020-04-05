Стала известна предполагаемая дата возобновления сезона в испанской Ла Лиге
Сегодня, 19:56 Влада Некрасова
Чемпионат Испании может быть возобновлён пятого июня. Об этом информирует местная пресса.
Отмечается, что сценарий возвращения Ла Лиги 5 июня реален, если правительство Испании согласует все нюансы с УЕФА. Ясность в данном вопросе должна наступить во второй половине мая.
Напомним, что практически все европейские чемпионаты были приостановлены из-за эпидемии коронавируса.
По материалам: gogetnews.info