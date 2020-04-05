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Стала известна предполагаемая дата возобновления сезона в испанской Ла Лиге

Стала известна предполагаемая дата возобновления сезона в испанской Ла Лиге
Чемпионат Испании может быть возобновлён пятого июня. Об этом информирует местная пресса.

Отмечается, что сценарий возвращения Ла Лиги 5 июня реален, если правительство Испании согласует все нюансы с УЕФА. Ясность в данном вопросе должна наступить во второй половине мая.
Напомним, что практически все европейские чемпионаты были приостановлены из-за эпидемии коронавируса.
# Спорт / В мире
По материалам: gogetnews.info

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