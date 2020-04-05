Стало известно, кто станет автором телесериала про Оби-Ван Кеноби

Анастасия Иванова

. Новым автором телесериала студии Disney про Оби-Ван Кеноби станет продюсер и сценарист Джоби Харольд, сообщает Variety.

Харольд сменил в этом качестве Хуссейна Амини, который покинул проект в январе текущего года. Харольд впервые будет работать над сценарием телесериала.

Ранее он был исполнительным продюсером фильма "Джон Уик 3", а прямо сейчас занимается разработкой сюжета боевика Зака Снайдера "Армия мертвецов". Он также стал одним из автором (вместе с Джеймсом Вандербилтом), который будет придумывать продолжение "Трансформеров" для Paramount.

появилась информация о том, знаменитого джедая в телесериале сыграет Уэйн Макрегор.