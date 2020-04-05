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Стало известно о подозрении на коронавирус у главы скорой помощи Москвы

Стало известно о подозрении на коронавирус у главы скорой помощи МосквыНиколай ПлавуновФото: Департамент здравоохранения города Москвы

У главы скорой помощи Москвы Николая Плавунова заподозрили коронавирус. Об этом стало известно телеканалу РЕН ТВ.

По данным телеканала, врач самоизолировался в своем рабочем кабинете. На данный момент он ожидает результатов теста, сообщает Telegram-канал Mash.

Отмечается, что Плавунова решили проверить на коронавирус после того, как подозрения на инфекцию возникли у двух его заместителей: Дмитрия Гаврилова и Георгия Введенского.

31 марта стало известно, что коронавирусом заразился главный врач больницы в московском поселке Коммунарка Денис Проценко. По словам его коллег, врач находится в удовлетворительном состоянии в самой больнице. Проценко заявил, что продолжает работать, однако изолировался в своем кабинете.

По последним данным, в России зафиксирован 4731 случай заражения коронавирусом. Из них 43 человека умерло, еще 333 — вылечились. Всего в мире насчитывается более 1,1 миллиона зараженных.

# Россия
По материалам: lenta.ru

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